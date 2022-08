Piero Angela, ecco chi è la figlia. È anche più famosa di Alberto

A pochi giorni dalla scomparsa di Piero Angela, molti sono stati i tributi, i video e i messaggi a lui dedicati. Ora si parla della famiglia composta dalla moglie e dai due figli. Di Alberto Angela sappiamo tutto, ma molto meno sappiamo di Christine, l’altra figlia di Angela. Di lei infatti si è parlato sempre poco, ecco cosa sappiamo di Christine.

Lo scorso 13 agosto Piero Angela, divulgatore scientifico e giornalista, attivo in Rai da ben 70 anni si è spento, lasciando in tutto il Paese un velo di tristezza. I funerali si sono svolti, in forma laica in campidoglio il 16 agosto sugellati con un bellissimo discorso di commiato del figlio di Angela, Alberto, anche lui divulgatore come suo padre. Ma a parte Alberto, come vi abbiamo detto c’è un’altra figlia, la primogenita del famoso divulgatore e giornalista. Ecco cosa sappiamo di lei.

Piero Angela era torinese e nacque il 22 dicembre del 1928, il nome di suo padre è tra i Giusti delle nazioni per aver salvato alcuni ebrei dai nazifascisti. L’approdo in Rai per Angela fu nel 1952 anche prima della nascita della televisione.

Nel 1981 Piero Angela ideò e condusse la rubrica scientifica Quark, inizialmente dovevano essere solo 16 puntate ma il successo del programma fu tale per cui la Rai decise di produrre una seconda stagione. Da quel momento Quark non si è più fermata e la trasmissione con le sue declinazioni vive ancora oggi come uno dei fiori all’occhiello di Rai 1.

Da quella prima puntata del 1981 tantissimi sono stati i giovani che si sono appassionati alla scienza grazie a Piero Angela e alla sua capacità di rendere semplici questioni complesse della Scienza così da renderle comprensibili al grande pubblico.

Piero Angela è scomparso la notte tra il 12 e il 13 agosto e i suoi funerali, laici, si sono svolti il giorno 16 nella commozione generale e alla presenza di tutti: amici, colleghi e parenti. In prima fila la moglie Margherita Pastore e i due figli Christine e Alberto che con il suo discorso dedicato alla vita del padre ha commosso tutti.

Ma se Alberto è uno dei volti principali di Rai 1, una delle colonne della divulgazione scientifica e, adesso più che mai, erede dell’operato paterno, avendo egli preso il testimone della divulgazione, chi è invece Christine Angela? A guardarla così in fotografia possiamo notare la forte somiglianza con la mamma, ma cosa sappiamo di lei?

Sembra che anche Christine sia un talento della scienza e pare sia anche più famosa del fratello.

Christine Angela: vita privata, lavoro, tutto sulla figlia di Piero

Come i suoi illustri parenti anche Christine si interessa di storia e infatti è nota nel mondo della ricerca scientifica.

Oggi Christine ha 64 anni e sappiamo che anche lei ha collaborato con il padre Piero in diverse pubblicazioni scientifiche, ma di lei il grande pubblico non conosce molte cose perché a differenza del fratello non è mai comparsa in Tv e ha sempre cercato di mantenere la sua vita più privata possibile.

Christine ha prodotto più di quattrocento articoli scientifici nel corso della sua carriera e qualcuno ha perfino pensato di proporre a lei la conduzione di Superquark, quale naturale passaggio di padre in figlia del timone di uno dei programmi migliori della storia della Tv italiana. E chissà che non possa accettare. Staremo a vedere, di certo un programma così longevo non potrà essere archiviato tanto facilmente.