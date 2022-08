Paura in casa Totti, proprio lui è scappato di casa. Una scioccante reazione conseguente al divorzio

All’indomani del divorzio più clamoroso dell’anno, quello fra Totti e Ilary è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto preoccupare tutti. Un componente della famiglia è scappato di casa, una reazione particolare. Di lui si sono perse le tracce.

La storia di Ilary Blasi e Francesco Totti con il relativo divorzio è al centro delle notizie di costume da settimane e se ne sono dette davvero di tutti i colori, tra uno scatto sexy e vacanziero da parte di lei alle foto in spiaggia con Noemi Bocchi che confermano la nuova relazione di lui, per non parlare della presunta gravidanza della Bocchi che vedrebbe il Pupone, ma forse dovremmo dire “Papone”, genitore per la quarta volta.

Anche in merito a questo rumor le notizie sono tante e contrastanti per cui ancora non vi è stata una smentita. Nel frattempo Ilary Blasi è la protagonista del toto – amante, e da settimane il gossip più accanito cerca di coglierla in fallo accanto all’ipotetico nuovo amore che in queste settimane, ma che dire mesi, ha avuto i volti più disparati, da Luca Marinelli per settimane il più gettonato, all’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese per passare poi al personal trainer di lei. Anche qui, tutte notizie ampiamente smentite.

Come abbiamo detto più volte la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto i fan e tutti noi in generale, perché abbiamo avuto l’ulteriore prova che non esiste l’amore che dura, almeno non nello spettacolo. Neppure questa coppia era inossidabile, anche i migliori si separano.

I due sono stati felici fidanzati per tre anni ma per l’ex capitano della Roma non è stato facile conquistare l’ex letterina, nella fase del corteggiamento le avrebbe dedicato un gol e l’ha portata a mangiare di notte sul Fungo dell’Eur. Le nozze sono poi arrivate nel 2005 e negli anni seguenti anche i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che purtroppo sono stati a loro volta oggetto del gossip. In particolare Chanel di cui si è detto sarebbe ai ferri corti con il padre tanto da preferire passare le vacanze con le amichette e la mamma invece che con lui.

Chanel rispetto al fratello Cristian che sta seguendo le orme paterne è più attiva sui social con un seguito, inutile specificarlo, davvero altissimo con boom di visualizzazioni per ogni contenuto che pubblica.

Proprio Chanel con uno dei suoi video social ha messo al corrente i suoi followers circa una situazione spiacevole che è capitata in famiglia poco dopo il divorzio.

La scomparsa inaspettata che ha fatto preoccupare tutti

Proprio grazie alla diretta di Chanel abbiamo appreso di una vicenda piuttosto spiacevole al centro della quale si è trovato un componente della famiglia Totti che sarebbe scappato di casa improvvisamente. Un comportamento molto insolito che si attribuisce allo scompenso dovuto al cambiamento drastico avvenuto di recente in famiglia.

Il video ha naturalmente fatto il giro del web e Chanel chiede di Alfio sparito da diverse ore e qualcuno che le sta accanto dice che è sparito dopo cena intorno alle 21.00. Sembra che Alfio sia sparito dopo aver visto Francesco, questo è quanto si sente nel video e probabilmente ci si riferisce proprio al Pupone.

Ma chi è Alfio? Si tratta del gatto di casa Totti a cui sono tutti molto affezionati e non è il solo gatto in casa perché c’è anche la Canadian Sphinx di nome Donna Paola.

L’ipotesi è che essendo cambiate alcune dinamiche in famiglia, il gatto ha certamente notato il che qualcosa è cambiato e ha di conseguenza cambiato egli stesso le sue abitudini, i gatti infatti si nascondono facilmente quando cambiano le cose.

La stessa Chanel non sembra essere molto preoccupata perché nel video si lascia intendere che questa non è la prima volta che Alfio si comporta in questo modo.