Il segreto di Raffella Carrà, “per questo aveva il caschetto”. Il motivo è estremamente serio

Una vera icona che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo e non solo, Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto che probabilmente non sarà mai colmato non solo per chi l’aveva conosciuta ma anche nel pubblico che da sempre l’ha amata.

Raffaella Carrà, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, considerata tra le regine indiscusse della tv nel nostro Paese.

Ha attraversato periodi storici importanti, come la Golden Age della televisione, raggiungendo una incredibile notorietà tra gli anni ’60 e ’70 fino ad arrivare ai giorni nostri restando sempre estremamente attuale.

Ci ha lasciati, spezzando moltissimi cuori, il 5 luglio 2021 a Roma all’età di 78 anni, dopo aver combattuto e perso la battaglia contro una lunga malattia, non è mancato nemmeno per un momento il profondo affetto che l’ha sempre legata a tutti quelli che la ammiravano e per i quali lei è stata un vero punto di riferimento, non soltanto per la sua incredibile bellezza e quel talento difficile da replicare, ma anche per essere stata portavoce di messaggi importanti che ancora oggi faticano a trovare voci forti come la sua.

Raffaella Carrà ha rappresentato per molti un modello di stile, eleganza, raffinatezza e classe, l’amore che l’ha circondata se l’è meritato tutto, proprio per quel carattere di una dolcezza incredibile, sempre pronta a porgere la mano a chi ne aveva più bisogno e non ha mai avuto l’opportunità di combattere alcune battaglie da sola.

Non a caso è diventata una vera e propria icona per il mondo LGBTQ+, mettendosi sempre in prima linea nel voler rappresentare questa parte di società che in troppe occasioni è stata lasciata indietro, se non del tutto dimenticata.

Raffaella lo ha sempre fatto a suo modo, e uno di questi era con il suo incredibile stile ineguagliabile, negli anni, come ancora oggi, moltissime showgirl cercano di imitarla, ma come lei, per ora, non c’è ancora stata nessuna.

Quella sua fisicità alta e slanciata, le gambe lunghissime, le canzoni con testi mai casuali e ovviamente quel caschetto biondo che ha sempre catturato l’interessa di tutti, sono stati una vera fonte di ispirazione. Negli anni i tantissimi fan si sono domandati quale fosse il motivo di quella scelta, al tempo audace, per il suo taglio di capelli, che con il passare del tempo non ha mai cambiato nemmeno di un centimetro, un motivo c’è eccome, come sempre Raffaella non ha mai fatto nulla casualmente.

Raffaella Carrà e quel caschetto biondo con un significato preciso

Il caschetto perfetto e biondo platino di Raffaella Carrà è oggettivamente diventato un simbolo distintivo, non per nulla proprio la sua acconciatura ha creato un movimento culturale, in un certo modo ha aperto le porte a un dialogo diretto su alcuni argomenti considerati spinosi.

Il suo danzare scatenata, quel caschetto sempre perfetto e ordinato a ogni suo movimento, per non parlare dell’ombelico scoperto, sono stati un enorme grido di libertà che non sono passati inosservati.

Raffaella ha segnato un passaggio netto dei tempi, dello stile e della moda nella televisione italiana, rivoluzionandola e portandola a riflettere su quello che stava cambiando e che doveva cambiare, complice proprio il suo caschetto biondo che è stato, e ancora rimane, un simbolo di ribellione contro quella società conformista che ci vuole tutti uguali, privandoci della propria identità di genere.

Raffaella era una ribelle e ha usato tutti gli strumenti che ha avuto a sua disposizione per portare avanti i suoi ideali, per questo motivo, quando ha capito l’importanza che ha avuto il suo tagli di capelli per molte persona, non ha mai voluto cambiarlo, diventando iconico.