Harry finalmente svela la verità sulla morte di Lady Diana. Assurdo.

In queste ore proprio il principe Harry è al centro dell’attenzione mediatica per una notizia agghiacciante, l’inaspettata rivelazione sulla morte della madre, Lady Diana, potrebbe cambiare tutto.

Sin dalla sua nascita il principe Harry ha sempre fatto parlare di sé, non solo per il fatto di essere nato in una delle famiglie reali più importanti del mondo, ma anche perché è sempre stato il vero ribelle della famiglia, già da quei capelli rosso fuoco si è iniziato a discutere sulla sua reale paternità.

Harry, come suo fratello maggiore William, sono i figli del principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra nella linea di successione, primogenito della regina Elisabetta II e della compianta Lady Diana.

Fin da quando era solo un ragazzino si vociferava, però, che Harry potesse non essere figlio biologico di Carlo, ma bensì di quello che è stato, a lungo tempo, il presunto amante della principessa Diana, ovvero James Hewitt, questo anche dovuto al fatto che effettivamente tra i due c’è sempre stata una particolare somiglianza.

Ma proprio l’ex ufficiale dell’esercito britannico e comandante durante la guerra del Golfo, dopo anni di silenzio e in occasione del ventesimo anniversario della morte di Diana, ha deciso di rompere il silenzio sulla questione e durante un’intervista al Sunday Night australiano ha dichiarato con fermezza, “No, non sono il padre di Harry”, mettendo un punto definitivo alle speculazioni.

Ma questo non ha fermato il gossip che negli anni ha gravitato attorno a Harry e che lo stesso ha alimentato, il suo carattere ribelle, lo stesso della madre, lo ha portato, infatti, a prendere decisioni che nessuno mai si sarebbe aspettato dal rampollo di casa reale.

Come tutti ormai sappiamo, dopo il matrimonio con Meghan Markle, da cui sono derivate moltissime polemiche e altrettanti problemi interni alla Royal Family, i due nel 2020 hanno deciso di allontanarsi dal Regno Unito per trasferirsi in America, rinunciando ovviamente a tutte le cariche istituzionali e i diritti che vengono concessi alle personalità del loro rango.

Pare però che a breve il duca di Sussex possa tornare in madre patria, lo stesso ha annunciato il suo ritorno con il mese di settembre per poi spostarsi in Germania per proseguire la sua missione filantropica, nonostante il carattere ribelle, è sempre stato un ragazzo e adesso uomo dal cuore d’oro e ha sempre fatto di tutto per porgere la mano al prossimo, un’altra caratteristica forte che lo accomuna a sua madre.

Forse però, non tutti sanno che proprio il principe Harry sta scrivendo un libro autobiografico dove verranno raccontati dettagli molto privati e personali della sua vita, alcuni retroscena che potrebbero far tremare Buckingham Palace, tra questi la morte di sua madre, la principessa Diana.

Harry e quella scomoda verità che deve venire alla luce

Da quel terribile 31 agosto del 1997 il principe Harry non si da pace, la tragica morte della madre per uno schianto avvenuto sotto il Ponte de l’Alma a Parigi nell’auto in cui si trovava, ha da sempre lasciato dei sospetti, in molti sono certi sia stato uno sfortunato incidente.

Ma ancora in tanti sospettano che potrebbe essere stata assassinata dai servizi segreti britannici, a oggi aleggia ancora un velo di angosciante mistero che pare proprio il secondogenito della principessa del popolo abbia deciso di svelare.

Per la sua biografia, Harry, ha ingaggiato una squadra di ricercatori che possano scovare ogni minimo dettaglio per far finalmente luce sulla verità, cos’è successo quella terribile sera a Parigi?

A oggi non sono ancora trapelate indiscrezioni, ma con l’uscita del libro del principe Harry potrebbero arrivare delle verità inquietanti che forse non siamo pronti ad accettare. Per quanto ne sappiamo, potrebbe aver scoperto quel è stata la vera causa della morte di Lady D.