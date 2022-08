Tutta la verità sulla separazione Totti-Blasi: la confessione inedita del migliore amico del calciatore

Sulla vicenda sentimentale di Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta la verità del migliore amico dell’ex calciatore romano: tutta la versione e i dettagli sulla vicenda più seguita dell’estate. La confessione che nessuno si aspettava e che spazza via le contraddizioni e le falsità.

La storia, quasi una telenovela, tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta facendo il giro del web e non solo, continuando ad alimentare voci e gossip. A parlare stavolta è l’amico di Francesco Totti che spiega i motivi della rottura e della separazione. Un contributo che serve a chiarire la questione e dividere le responsabilità di una scelta che pare sia maturata per motivi segreti, in un arco di tempo piuttosto lungo.

La scelta di mettere fine ad amore lungo ben diciassette anni non è stata improvvisa. La causa è da attribuire a Noemi Bocchi o al neo-spasimante Cristiano Iovino? Non ci è dato saperlo con certezza, ma di sicuro sulla vicenda c’è ancora tanto da scoprire.

A dipanare la matassa, o almeno in parte, ci pensa Alex Nuccetelli, personal trainer, migliore amico di Francesco Totti ed ex di Antonella Mosetti, che ha lasciato sgomenti e incerti circa le circostanze della fine e dell’addio tra il calciatore e la showgirl.

Queste le dichiarazioni rilasciate: “Senza un valido motivo Francesco non si sarebbe mai allontanato. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale. Qualcosa di grave deve essere successo “.

Parole con un certo peso e una certa rilevanza dal momento che è stato proprio lui a creare le condizioni e a combinare l’incontro tra Totti e Blasi, da cui è nata la loro relazione.

Secondo Nuccetelli, quindi, ci sono altre motivazioni dietro la fine del matrimonio tra i due; una serie di perché che affondano le loro radici nel passato. Da circa un anno, infatti, Totti e Ilary Blasi stavano vivendo un clima di coppia negativo, una forte crisi che ha aperto le porte al loro allontanamento e alla successiva separazione, ufficializzata e comunicata solo da un mese e mezzo. Una situazione di difficoltà che attribuisce le colpe non in una direzione unica, ma dividendole ad entrambi.

Questo è dimostrato anche dall’atteggiamento attuale tra i due. Ilary Blasi è più che mai attiva sui social, segnalando i suoi costanti spostamenti e le sue vacanze in allegra compagnia: la savana, Sabaudia, Cortina e ora Pesaro. Totti, al contrario, continua a mantenere un profilo basso, accanto ai figli, senza la presenza di Noemi Bocchi, con la quale però sembra mantenere la relazione.

Nonostante la distanza abissale, il loro nome terrà banco ancora a colpi di dichiarazioni e foto scattate.