Emma Marrone su De Martino, ero costretta a farlo tutti i giorni

A distanza di dieci anni dalla fine della loro relazione arriva una notizia bomba che rivela i motivi reali della rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Ecco cosa sappiamo e tutta la verità sulla rottura che ha sconvolto il gossip italiano.

Dalla relazione tra Emma e Stefano sembra essere passata davvero un’era. Dopo dieci anni dalla separazione, però, si continua a parlare della loro rottura soprattutto per comprendere meglio le ragioni di un addio che ha spiazzato l’Italia. Tutti ricordiamo il racconto dei tradimenti di lui nei confronti di Emma con quella che sarebbe diventata la sua futura moglie, Belen.

I fan della coppia erano infuriati con il ballerino per aver fatto soffrire Emma con la quale portava avanti un affetto importante da un bel po’ di anni. Un rapporto, quello tra Emma e Stefano, nato tra i banchi della scuola di Amici e che ha fatto sognare tantissimi fan del programma. Il pubblico sperava di vederli arrivare all’altare e costruire una famiglia ma questo non è avvenuto soprattutto perché il bel ballerino ha poi perso la testa per Belen.

L’amore tra Stefano e Belen per quanto tormentato e ad intermittenza continua ancora adesso e si mostrano uniti da un legame indissolubile rappresentato dal figlio Santiago.

I due sono stati nell’occhio del ciclone per moltissimo tempo, accusati entrambi di non aver portato rispetto ai loro rispettivi partner precedenti ossia Emma e Fabrizio Corona. Oltre ogni previsione Stefano e Belen sono andati avanti e tutt’ora provano a tenere unita la loro famiglia allargata. Belen, infatti, durante la seconda separazione da suo marito, ha avuto un’altra bambina dall’Hair Stylist Antonio Spinalbese di nome Luna Marie.

Anche Emma è andata avanti cercando di dimenticare quella difficile delusione d’amore. La donna ha avuto una breve relazione con l’attore Marco Bocci e inoltre le sono state attribuiti molti flirt tra cui quello con il calciatore Marco Borriello. Ora Emma sembra essere single e libera da legami affettivi perché ha deciso di concentrarsi sulla carriera e sulla musica, il suo più grande amore.

Nonostante sia passato molto tempo dalla fine della loro storia, arriva una notizia che riguarda Stefano De Martino ed Emma Marrone che ci farà capire meglio le dinamiche di un amore importante oramai terminato da un pezzo.

Per molto tempo Emma, Stefano e Belen hanno avuto difficoltà a riprendere i rapporti tra loro dopo i presunti tradimenti dei dei primi. In realtà adesso la situazione sembra molto più rilassata e i tre riescono frequentare gli stessi ambienti senza alcun rancore. Ma quali sono le vere cause della rottura tra Emma e Stefano?

Le ragioni di Emma

La rottura tra gli ex alunni di Amici ha riempito le pagine gossip di tutti i giornali e le tv italiane. Diversi sono i motivi del loro allontanamento e di certo la conoscenza con Belen da parte di Stefano è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

In realtà la cantante ed il ballerino, ora conduttore, conducevano due vite molto complicate ed erano spesso indaffarati a causa dei vari impegni lavorativi. Entrambi dovevano essere al passo con i rispettivi viaggi di lavoro: Stefano girava per promuovere i vari stage di danza mentre Emma si dedicava frequentemente al tour del suo album.

La cantante era costretta a seguirlo in nome dell’amore che li univa malgrado i doveri del suo lavoro con la musica.

Inoltre, si mormora che lei volesse dei figli e sposarsi a differenza del ragazzo il quale non si sentiva ancora pronto. Forse Emma non era semplicemente la persona giusta per Stefano e viceversa. Non a caso, poco tempo dopo l’addio con Emma, si è imbattuto nella futura madre di suo figlio.