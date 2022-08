Gianni Morandi, matrimonio distrutto. “È l’amante di mio marito…”. Spunta la verità

Salta fuori la verità sulla fine del matrimonio di Gianni Morandi. L’ormai ex moglie ha fatto delle dichiarazioni bomba sui tradimenti del celebre cantante. Questa è la verità.

La musica di Gianni Morandi ha accompagnato diverse generazioni nel corso di oltre sessant’anni di carriera e tutt’ora è uno dei più apprezzati cantanti della musica italiana. Nonostante i suoi 78 anni è stato capace di rinnovarsi e adattare la sua musica alla modernità e per questo è seguitissimo anche dai giovani.

In più, Morandi è molto attivo sui social e condivide felice le sue giornate e la sua quotidianità. Il cantante è diventato un vero e proprio personaggio del Web, una star di Instagram e Facebook. Eppure, a detta di quella che è diventata la sua ex moglie, Morandi ha tanti scheletri nell’armadio che dimostrerebbero un altro lato dell’artista.

Queste ombre non riguardano affatto l’aspetto lavorativo che ha riservato numerose soddisfazioni al cantante bolognese. Morandi, nel corso della sua lunga carriera, ha sfornato tantissime hit e brani che rimarranno nella storia della musica come “Si può dare di più”, “Fatti mandare dalla mamma” e “Scende la pioggia”.

Con il cantante Jovanotti ha avviato una collaborazione abbastanza recente realizzando il tormentone estivo di quest’anno “La Ola” e il pezzo “L’allegria”, brano conosciutissimo dello scorso anno. Jovanotti e Morandi costituiscono una coppia musicale davvero vincente e le loro canzoni sono molto apprezzate da pubblico e critica. Ma per Morandi ci sono tempi duri, complici alcune recenti rivelazioni fatte da quella che è stata sua moglie per molto tempo.

Tuttavia, Gianni Morandi, in questo momento, sta trascorrendo le vacanze estive in tranquillità lontano dal gossip ma viaggiando tra la Puglia e la sua amata Bologna. Nel mentre si dedica sempre alla musica grazie alle partecipazioni ai concerti dei suoi amici. Di recente è stato ospite, infatti, del Jova Beach Party dove ha fatto ballare e divertire migliaia di spettatori insieme a Jovanotti e altri famosi ospiti.

Per Gianni Morandi sta per arrivare un periodo di lavoro molto impegnativo. Infatti, dopo aver condotto le edizioni del 2011 e 2012 del Festival di Sanremo e aver partecipato l’anno scorso in qualità di concorrente, torna alla kermesse canora in qualità di co-conduttore con Amadeus. L’arista bolognese è stato scelto dal direttore artistico per la sua capacità di raccogliere il plauso di più generazioni oltre che per la sua professionalità.

Insomma, durante la settantatreesima edizione del Festival rivedremo Gianni Morandi sul piccolo schermo consapevoli che regalerà al suo pubblico un bellissimo spettacolo. Dal punto di vista privato Morandi sta affrontando non pochi problemi anche a causa di alcune dichiarazioni fatte dall’ex moglie.

I tradimenti i Gianni Morandi

Gianni Morandi è stato sposato per tredici anni con l’attrice Laura Efrikian dalla quale ha avuto ben tre figli: Serena (morta poche ore dopo la nascita) Marianna e Marco. Laura, nelle pagine del Corriere della Sera, ha svelato che il matrimonio con Morandi finito nel ’79, si è interrotto a causa dei tradimenti di lui con altre donne.

Cosa che ha ribadito in alcune trasmissioni televisive lasciando sorprese tante persone che avevano un’idea ben diversa del musicista emiliano. Non si hanno notizie riguardo ai nomi delle possibili amanti del cantante e questa versione portata avanti dalla Efrikian è stata prontamente smentita da Morandi. L’uomo ha negato di aver mai tradito la sua ex moglie ma che le motivazioni della separazione sono ben diverse.

Le cause del divorzio e la nuova vita di Morandi

Gianni Morandi ha affermato in un articolo del 2019 che le cause del divorzio sono differenti rispetto a quelle dichiarate da Laura. I due si sarebbero detti addio per differenze caratteriali divenute ormai troppo evidenti.

Inoltre, si mormora che Gianni volesse una vita più tranquilla lontano dai riflettori mente sua moglie era intenzionata a partecipare alla mondanità del jet-set. Queste diversità di vedute sarebbero diventate sempre più difficili da colmare tanto da rompere definitivamente.

Dal 2004 Morandi è felicemente sposato con la sua Anna dalla quale ha avuto un figlio, anche lui cantante con lo pseudonimo Tredici Pietro. I due vivono nella campagna dell’Emilia-Romagna e condividono sui social le immagini della loro quotidianità felici e sereni.

Possiamo così dire che, al di là di ogni speculazione, la storia tra Gianni e Laura è archiviata e anche da un bel pezzo.