Rita Dalla Chiesa svela l’amore della sua vita. Ecco di chi si tratta

Rita Dalla Chiesa svela un retroscena della sua vita privata: il grande amore della sua vita, che non ha eguali nel passato. Scopriamo chi è.

Rita Dalla Chiesa, volto noto e molto presente fino a qualche anno fa in televisione, è giornalista e presentatrice televisiva. Dopo gli inizi in Rai, è conosciuta per aver diretto e condotto il “tribunale” di Forum, storico programma con al centro casi personali trattati, trasmessi e risolti come un processo giudiziario, con tanto di verdetto finale al termine delle discussioni e delle “arringhe”.

Rita Dalla Chiesa caratterizza questa trasmissione con la sua presenza pacata e composta, restandone al timone dal 1988 al 1997 e poi ancora dal settembre 2003 al maggio 2013.

Resta nella cronaca del gossip, la sua passata relazione con Fabrizio Frizzi, una vicenda tormentata e al centro dell’attenzione. Con lo stesso conduttore poi, nel 2015, la Dalla Chiesa ha condotto “La Posta del Cuore”, nonostante il loro divorzio da oltre dieci anni.

Abbandonati gli studi televisivi, la donna si è dedicata alla famiglia e alla sfera privata, mantenendo nel riservo e nella privacy la sua attività e la sua vita. Almeno fino ad oggi.

La conduttrice, infatti, è tornata alla ribalta facendo parlare di sé per via della sua candidatura nelle file del centrodestra alle prossime elezioni del 25 settembre 2022: stando alle ultime notizie, la Dalla Chiesa avrebbe rinunciato all’edizione prossima del Grande Fratello Vip per potersi presentare con Forza Italia alle urne politiche, scatenando non poche polemiche.

Lorenzo Santoro: l’amore della sua vita

Nonostante l’impegno politico, da neofita dei social Rita Dalla Chiesa si è aperta al mondo dei network affidando alcune dichiarazioni e frasi che non lasciano dubbi. Da qualche giorno la conduttrice ha postato alcune foto con Lorenzo Santoro, definendolo come l’amore della sua vita.

Si tratta, precisamente, dell’amato nipote, figlio di Giulia Cirese (sua figlia) e di Massimo Santoro. Si scopre che il loro rapporto è fatto di affetto e tenerezza, complicità e tanta vicinanza. È la stessa Rita Dalla Chiesa a rivelare alcune informazioni. Lorenzo ha perso il padre Massimo e, in merito a quest’esperienza, la presentatrice ha aggiunto:” Lorenzo ha dovuto già affrontare un dolore enorme. Capivo che niente sarebbe stato come prima e ho dovuto fare un grosso lavoro anche su di me.”

Nonna e nipote sono uniti da un legame solido e sincero, capace di dare ad entrambi forza e amore allo stesso tempo.

Sui social e, in particolare, su alcune foto, la Dalla Chiesa ha dedicato parole importanti e significative al suo Lorenzo:” Il regalo più bello che potesse farmi la vita. Tu, amore mio. E il tuo “ragazzo” ♥️♥️ Il nostro Lollo.”

Uno degli amori che senza dubbio sono fatti per restare nella e per la vita.