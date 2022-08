Piero Angela, grande scoperta dopo la sua morte. Salta fuori un video inedito

Dopo la morte del giornalista e divulgatore Piero Angela, il web si è riempito di foto e video legati alla carriera del conduttore e autore di Quark. Tra le chicche che sono saltate fuori anche un video inedito della prima messa in onda di SuperQuark.

Lo scorso 13 agosto Piero Angela, divulgatore scientifico e giornalista, attivo in Rai da ben 70 anni si è spento, lasciando in tutto il Paese un velo di tristezza. I funerali si sono svolti, in forma laica in campidoglio il 16 agosto sugellati con un bellissimo discorso di commiato del figlio di Angela, Alberto, anche lui divulgatore come suo padre.

Alberto Angela nel ricordare il padre ha citato un aforisma di Leonardo Da Vinci che suo padre Piero amava richiamare negli ultimi tempi e che sintetizza un po’ la vita di Piero Angela: “Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire”.

Piero Angela era in Rai da prima che nelle case degli italiani arrivasse la televisione e come giornalista è stato inviato per il Tg1 prima da Parigi e poi da Bruxelles prima di approdare a Quark, programma di cui fu anche ideatore e che si poneva come obiettivo la spiegazione di fenomeni naturali e di scienza che abbracciavano però la cultura a 360 gradi.

Dopo l’annuncio ufficiale di Alberto Angela sui social dove salutava suo padre con un “Ciao papà” è arrivato anche un comunicato scritto dai figli Alberto e Christine che lo stesso Piero Angela ha voluto e che voleva essere un saluto al suo pubblico, infatti è stato pubblicato sul profilo Rai di Superquark:

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana.

Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano.

Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia.



È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati.

A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato.

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese.

Un grande abbraccio

Piero Angela”

Le ultime parole di Piero Angela sono state per il suo pubblico, per tutti coloro che lo hanno sempre seguito, e hanno commosso l’Italia. L’ultima puntata di Superquark è andata in onda proprio pochi giorni prima la dipartita di Piero Angela come se il grande presentatore volesse lasciare nulla di incompiuto prima di salutare il suo pubblico.

Piero Angela: il video di Quark che ha cambiato la storia della Tv

La prima puntata di Quark è andata in onda nel 1981 il nome, Quark, si riferisce alle particelle subnucleari chiamate dalla fisica appunto quarks.

Inizialmente la trasmissione prevedeva solo 16 puntate ma gli ascolti del pubblico furono talmente alti che il programma fu rinnovato per altrettante 16 puntate e gli fu chiesto di andare in onda in prima serata in concorrenza con la programmazione di canale 5 di quel periodo. Fu proprio questo cambiamento a far evolvere il programma anche nel titolo che diventò, quindi Superquark.

Il giorno della morte di Piero Angela è stato mandato in onda su Rai 1 uno speciale di Superquark per rendergli omaggio. Sul web nel frattempo viene condiviso in questi giorni da migliaia di persone il video della prima puntata di Quark, quella del 1981 con un giovane Piero Angela che accoglie i telespettatori e li conduce per mano in un nuovo programma, pronto per intraprendere un lungo viaggio.