Valerio Staffelli, ecco chi è la figlia. Il padre inviato di Striscia, lei lavora nel mondo dello spettacolo

Valerio Staffelli, uno degli inviati icona di Striscia la notizia, colui che ha stanato i vip di tutto il Paese a colpi di tapiro d’oro ha una figlia, lo sapevate? Lei si chiama Rebecca e lavora nel mondo dello spettacolo. La mamma, nonché moglie di Stafelli da tanti anni è Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. Ma scopriamo qualcosa di più sulla ragazza.

Valerio Staffelli come ricordiamo è uno degli inviati di punta di Striscia la notizia e ha l’arduo compito di consegnare il famigerato Tapiro d’oro, che tanto diverte ma che ha fatto anche incavolare molti. Ricordiamo, infatti, diverse situazioni durante le quali Staffelli ha ricevuto vere e proprie aggressioni, nei casi peggiori.

Nei casi meno drammatici, invece, Staffelli ha avuto una pioggia di insulti sul web. Una delle ultime volte è stata per la consegna del tapiro a Ambra Angiolini in seguito alla scoperta delle corna da parte di Allegri, allenatore della Juve con cui aveva una relazione.

Valerio Staffelli e Matilde Zarcone hanno avuto due figli, oltre Rebecca c’è anche un ragazzo. Alcuni anni fa Rebecca si è fatta conoscere al grande pubblico con le sue esperienze nello spettacolo. Il debutto è avvenuto in televisione come ospite dei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dove ricopriva il ruolo di opinionista. Nel 2018 è poi approdata su La5 dove ha condotto il programma calcistico Colpo di tacchi.

Oggi Rebecca è co-fondatrice di un progetto di moda 2CoolCollection, si tratta di un nuovo brand neonato che promette bene. Rebecca è una ragazza che non si ferma mai e con molti interessi, infatti alcuni anni fa aveva aperto anche un canale Youtube Made in Becky e ciò l’ha portata a farsi conoscere anche dal pubblico del web, diventando così un’influencer con migliaia di followers su Instagram. Infine, Radio 105 l’ha voluta come speaker radiofonica.

Rebecca Staffelli e gli insulti sul web

Alcuni anni fa Rebecca ha subito degli insulti da parte di Mr Rizzus, componente di una band trap milanese che le ha lanciato improperi e anatemi, ma la figlia di Staffelli non è stata l’unica vittima del trapper legata a Striscia la Notizia, anche Vittorio Brumotti ha ricevuto pesanti insulti, in quest’ultimo caso per i servizi sulle piazze di spaccio a Monza.

Sul privato sappiamo che Rebecca ha avuto una relazione con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e il loro rapporto va avanti dal 2018, malgrado le remore iniziali di lei per i 13 anni di differenza, così il corteggiamento è andato un po’ per le lunghe finché lui, che di mestiere fa il produttore musicale è riuscito a conquistarla. I due sono usciti a cena e già in quei primi appuntamenti l’amore è sbocciato.

Nel 2020 Rebecca e Alessandro hanno annunciato le nozze che a questo punto dovrebbero esser prossime, così molto presto la coppia che si ama senza sosta dal 2018 potrà coronare il suo sogno d’amore.