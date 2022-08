Non immaginerete mai cosa faceva Giancarlo Magalli prima del successo. Da non credere

Giancarlo Magalli, artefice di svariati programmi, volto conosciuto e amato della tv, ha svelato un aspetto della sua esperienza passata, prima del suo approdo nelle case degli italiani come presentatore. Chi era e cosa faceva prima di approdare in Rai?

Giancarlo Magalli è tra i presentatori più noti e conosciuti del grande schermo, conduttore di diversi programmi televisivi, dal primissimo “Cicogna Club Show” alla sua recente partecipazione come concorrente al “Cantante mascherato”.

Magalli nella sua carriera è stato al fianco di grandi personalità e celebrità come Raffaella Carrà, Pippo Franco con cui ha collaborato alla stesura di vari testi di cabaret importanti come “Il naso fuori casa”, “Belli si nasce” e “È stato un piacere”.

Non solo, per il settore cinematografico ha scritto anche “La gatta da pelare” e “Due strani papà”. Un personaggio dalla battuta pronta ed ironica, fedele a se stesso e alle sue convinzioni, soprattutto in ambito televisivo.

La sua è una carriera ricca di esperienze, soddisfazioni, premi come l’Onorificenza di commendatore al merito della Repubblica nel 2006. Non manca però qualche nota più dolente. In quest’ultimo caso, è divenuta celebre la battuta dello stesso Magalli nei confronti di Adriana Volpe, conduttrice televisiva ed ex modella, durante una puntata de “I fatti vostri”, in onda su Rai 2.

Un episodio che è divenuto una sorta di “siparietto” tra i due, più volte ripreso e rimandato in onda. Questo acceso scambio ha generato una forte discussione, culminata in un processo giudiziario. In merito a questo fatto, Magalli ha confessato: ”Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”.

Al di là dell’eclatante fatto, Magalli prima della tv ha dovuto intraprendere la sua personale gavetta…

I villaggi turistici prima della televisione

Giancarlo Magalli ha confessato di aver lavorato, con grande entusiasmo e passione, nei villaggi turistici per diversi anni. In una sua dichiarazione ha svelato anche un ulteriore dettaglio davvero curioso su un altro grande della nostra televisione, ovvero Fiorello, celebre per aver girato le spiagge e le piazze agli inizi della sua carriera con il suo karaoke:” Fiorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”. Un dettaglio interessante che molto dice di questi due personaggi, da sempre amati e presenti in tv.

Anche i grandi per essere tali hanno dovuto cominciare conquistandosi i il proprio cammino.