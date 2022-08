Damiano David dei Maneskin e Madonna, una coppia inedita

Di recente Damiano dei Maneskin è stato avvistato a cena con Madame Betty, la nota dj che ha suonato anche per Madonna, che sia stato questo un inizio di una proficua collaborazione con la regina del pop? Ecco cosa sappiamo.

Dopo uno scatto simile che vedeva Damiano, il leader dei Maneskin a cena con Madame Betty, il web si è scatenato e tra le voci che sono circolate di più ci sarebbe l’ipotesi di una collaborazione dei Maneskin con Madonna. I fan si sono già scatenati all’idea.

David è stato avvistato precisamente al Sushi Jazz da Pietrasanta e non era in compagnia della fidanzata Giorgia Soleri, bensì con Madame Betty, proprio la Dj che ha suonato a diverse feste di Madonna.

I Maneskin sono la rockband italiana più forte e più rappresentativa degli ultimi tre anni, il loro lancio sulla scena internazionale è avvenuto nel 2021 con la loro vittoria all’Eurovision song contest, dopo la precedente vittoria al Festival di Sanremo condotto quell’anno per la seconda volta da Amdeus. Il 2021 è stato l’anno dei Maneskin ma come ricordiamo la loro carriera è iniziata quando avevano appena 18 anni e hanno partecipato a X -Factor, l’undicesima edizione del 2017 e in quella occasione arrivarono secondi.

Maneskin e Madonna, ci sarà una collaborazione?

Queste voci di una probabile collaborazione hanno anche un’altra motivazione, dal momento che sia i Maneskin che Madonna parteciperanno agli MTV Video Music Awards qualcuno ha pensato che quella occasione possa essere un buon momento per iniziare qualcosa insieme, pensare a un progetto e chissà, un singolo insieme?

I Maneskin sono per altro nominati in due categorie legate agli MTV Video Music Awards: Best new artist per cui se la giocano con GAYLE, Baby Keem, Dove Cameron, Latto, Seventeen.

La rockband italiana ha ricevuto anche una nomination per la categoria Best alternative per il brano diventato in breve un grande successo I Wanna Be Your Slave, e in questo caso se la giocano con Avril Lavigne ft. Blackbear; Imagine Dragons x JID; Machine Gun Kelly ft. WILLOW; Twenty One Pilots. Per quanto riguarda Madonna per lei c’è una candidatura nella categoria Best longform video per il brano Madame X.

In realtà gli esperti credono sarà più probabile una collaborazione tra Madonna e Britney, di fatto le due massime rappresentanti delle Pop internazionale e questa notizia costituisce ancora di più uno scoop dal momento che Britney Spears sta per tornare sulla scena musicale dopo un periodo di fermo e la cosa è già di per sé importante. Immaginate quale hype si è creato intorno a questa cosa.

Di certo se i Maneskin riuscissero a mettere in pratica questa collaborazione con la Regina del pop la loro carriera farebbe un ulteriore salto di qualità.