Maria Teresa Ruta irriconoscibile, colpa della chirurgia. Gli haters non le danno tregua

Maria Teresa Ruta ha deciso di mettere un punto fermo sulla questione chirurgia estetica, gli haters continuano ad additarla di essere tutta rifatta, così lei si è presentata in una veste assolutamente inaspettata e zittisce tutti.

Tra le conduttrici di lunga data più amate della televisione italiana e tornata fortemente in auge dopo la sua partecipazione al Grande Fratelli Vip è proprio Maria Teresa Ruta.

Negli anni la bellissima donna ha dovuto affrontare orde di haters che la additavano di essere ricorsa alla chirurgia plastica per mantenersi in forma e che il suo viso sia stato sottoposto a diversi interventi, così proprio lei ha deciso di rispondere chiaramente e lo ha fatto postando delle immagini eclatanti, irriconoscibile.

Maria Teresa Ruta negli anni ha saputo distinguersi creandosi una carriera di successo, per questo sono tantissimi gli italiani follemente pazzi di lei, conosciamo bene il suo percorso, mentre per quanto riguarda la sua vita provata ha sempre cercato di mantenere il riserbo, anche se grazie alla sua partecipazione al GF Vip abbiamo scoperto qualcosa in più su di lei, è sposata con il giornalista sportivo Amedeo Gori dal quale ha avuto una figlia, l’attrice e pianista Guenda Gori.

Il suo viso è uno dei più riconoscibili della televisione, anche perché negli anni non è cambiato più di tanto, la stessa ha combattuto in più occasioni contro chi la giudicava di essersi rifatta, decisione che in fin dei conti spetterebbe comunque solo a lei, ma nonostante tutto ha deciso di rispondere a questi attacchi, quello che ha fatto ha lasciato però tutti senza parole. I suoi connotati sono completamente stravolti ed è irriconoscibile.

Il cambiamento drastico di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è, come detto sopra, una delle donne dello spettacolo con la carriera più longeva, muove i primi passi in questo ambiente negli anni Ottanta esordendo sulla rai in un programma che ha fatto la storia, Signorine grandi firme, da qui ha dato il via al suo percorso che l’ha vista conduttrice e annunciatrice in casa Mediaset.

In seguito ha condotto il programma Caccia al 12 su Rete 4, un progetto che le ha portato grandi soddisfazioni e riconoscimenti, infatti ha vinto il suo promo Telegatto nel 1984.

Dopo un periodo passato più in sordina, negli ultimi anni ha deciso di tornare sotto i riflettori e di rimettersi in gioco in un modo un po’ diverso da quello in cui eravamo abituati a vederla, così prende parte al Grande Fratello Vip, l’abbiamo vista in una veste insolita, più spontanea e intima, questo ha accresciuto il grande amore e la stima che il pubblico già nutriva per lei, con il ritorno sotto i riflettori non sono mancate ad arrivare anche le critiche, soprattutto legate alla chirurgia estetica.

Maria Teresa Ruta e quel viso completamente cambiato

Proprio in queste ore la famosa conduttrice ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram delle storie davvero particolari, con il suo modo delicato e scherzoso ha voluto però mettere a tacere le polemiche che la vedono protagonista.

Si mostra sui social con il viso completamente sfigurato, labbra gonfissime, zigomi altissimi e pieni, ovviamente si tratta di un filtro provocatorio che la stessa dice di aver usato per combattere contro quelli che continuano ad additarla di essere ricorsa alla chirurgia estetica negli anni.

La Ruta continua a smentire queste voci degli haters che la definiscono una rifatta e lo fa con fermezza volendo un po’ essere provocatoria. Questo sarà bastato a far placare le insistenti voci che la vedono tutta di plastica?