Barbara D’Urso presa in giro sui social, è un personaggio molto conosciuto

Barbara D’Urso oggetto di critiche sui social da parte di un personaggio molto conosciuto dello spettacolo. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso sul lavoro non si ferma mai e tutti coloro che hanno lavorato con la conduttrice napoletana hanno sempre sottolineato la sua precisione nel lavoro.

Barbara D’Urso è al timone di Pomeriggio 5 da alcuni anni e malgrado la conduttrice abbia perso alcuni programmi di punta come Live Non è la D’Urso la sua carriera procede a gonfie vele. Nell’ultima stagione televisiva è stata alla conduzione di La Pupa e il Secchione Show.

Barbara D’Urso, classe 1957, ha iniziato la sua carriera come attrice di fiction come non ricordare La Dottoressa Giò? La conduttrice ha una famiglia allargata, i suoi genitori erano Rodolfo d’Urso e Vera Pentimalli. Lei è la primogenita, ma ha anche una sorella e un fratello: Daniela (1960) e Alessandro appunto (1965).

La conduttrice, quando aveva solo 11 anni ha perso sua madre, affetta dal morbo di Hodgkin, lo stesso brutto male che ha colpito negli ultimi anni anche Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti e che di recente ha superato il dramma. La ricerca negli anni è migliorata tanto e il morbo di Hodgkin ha una buona percentuale di guarigione. Al tempo in cui Barbara D’Urso era una bambina però di questo morbo si poteva morire e, infatti, sua madre non superò la malattia. La presentatrice di Pomeriggio 5 crebbe con i suoi fratelli e con suo padre.

Il padre di Barbara D’Urso si è poi sposato con un’altra donna, Wanda Randi, che Barbara D’Urso ha sempre considerato come una seconda mamma e lo stesso è valso per Daniele e Alessandro. Da questo secondo matrimonio sono nati Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975), quest’ultima attrice a sua volta.

La conduttrice, più volte ha raccontato di essere legatissima alla sua famiglia allargata. Di recente però Barbara D’Urso ha avuto una certa delusione che non riguarda la famiglia ma la sua immagine pubblica. Qualcuno, un personaggio molto celebre si è preso gioco di lei attraverso un messaggio lanciato tra le storie di Instagram. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere, ha suscitato scalpore.

Il famoso personaggio punta il dito contro Barbara D’Urso

Siamo ancora in un periodo di pausa e anche Barbara D’Urso è attualmente in pausa estiva, ma molto presto la ritroveremo di nuovo sul piccolo schermo. Ma nel frattempo le sue vacanze sono state turbate da una piccola tempesta social che l’ha vista al centro di una polemica.

La celebrità che ha chiamato in causa la conduttrice sarebbe un ex giudice di The Voice Senior, un personaggio celebre. Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza è un’influencer e dunque condivide spesso quello che le succede nella vita con i suoi followers, anche momenti buffi o divertenti. Di recente la ragazza ha condiviso sui suoi social una foto con una serie di lavandini in fila con questa frase come didascalia:

“Ogni volta che lavo le mani mi fermo a riflettere…”

Ma cosa avrà voluto dire la giovane Carrisi? Ebbene si è trattato di una frecciatina lanciata proprio a Barbara D’Urso, che è stata proprio presa in giro. La conduttrice di Pomeriggio 5 è una delle celebrità più prese in giro di sempre, per alcune gaffe, per alcune cose che ha fatto o detto.

La battuta, si capisce facilmente, fa riferimento al periodo di inizio pandemia, quando durante il programma Non è la D’Urso la conduttrice faceva dei tutorial su come ci si lava le mani.

In quel periodo le immagini della D’Urso che si sfrega le mani sono diventate anche dei memes, virali in tutto il Paese e la conduttrice è stata molto presa in giro.

Jasmine Carrisi non si è trattenuta quindi e ha partecipato anche lei alla scia di commenti e di derisioni che da allora, era il 2020, si trascinano.