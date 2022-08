William e Harry avrebbero una sorella. La clamorosa notizia suscita scalpore a Windsor, proprio lei è rimasta incinta

Harry e William hanno subito l’ennesimo shock, il nuovo scoop sulla Royal Family vedrebbe protagonista proprio lei incinta e i due principi con una sorella. Ma di chi si tratta?

Ancora una volta la Famiglia Reale è al centro di uno scoop e questa volta sarebbero coinvolti direttamente gli eredi al trono William e Harry. Come fratelli il loro è sempre stato un ottimo rapporto e la loro unione si è rafforzata a maggior ragione dopo la scomparsa della madre, Lady Diana, il cui incidente sconvolse il mondo. Fortunatamente i due non sono mai stati soli e la solidità della Famiglia Reale nelle figure della Regina Elisabetta e del compianto duca Filippo è stata fondamentale per loro per andare avanti e crescere senza troppe conseguenze per il trauma.

Purtroppo qualcosa è cambiato con l’arrivo di Meghan Markle e con lei Harry si è allontanato dai doveri della corona e di conseguenza anche dall’ingombrante famiglia, trasferendosi in America. Tuttavia lo abbiamo visto presente ai festeggiamenti del giubileo per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta II. Pare dunque che i due fratelli dopo questo radicale cambiamento si parlino poco e niente.

Di recente però è arrivata a Palazzo Reale una notizia bomba, i due fratelli avrebbero scoperto di avere una sorella. Ecco di chi si tratta.

Lo scoop a Windsor: lei è rimasta incinta

Harry e William si sono dunque trovati al centro di un clamoroso scoop per cui proprio lei sarebbe rimasta incinta e i due avrebbero una sorella.

Partiamo col dire che Carlo e Camilla non stanno aspettando alcun bambino, dal momento che Camilla non avrebbe l’età per concepirlo, dunque ad essere rimasta incinta è una donna che ha fatto da madre surrogata per Carlo e Diana.

Questa storia ha davvero del sorprendete, pare che diverso tempo prima che Carlo e Diana si sposassero la Regina volesse verificare la fertilità della futura nuora e dunque la costrinse a sottoporsi a una visita ginecologica. Ebbene, gli ovuli di Diana furono fecondati con lo sperma di Carlo ed effettivamente c’era compatibilità, gli ovuli erano attivi e in grado di reagire.

Il medico incaricato di questa cosa avrebbe dovuto distruggere l’embrione ma invece l’impiantò nell’utero della moglie che dunque rimase incinta e portò in grembo il figlio di Carlo e Diana o per meglio dire, la figlia.

Nove mesi dopo nacque Sarah, oggi in America e che sembra stia facendo diversi tentativi di integrarsi con la Royal Family. Si vocifera che Sarah avrebbe già incontrato alcuni componenti della Royal Family e tra di loro ci sarebbe perfino Kate, moglie di William.

Il punto è che per quanto assurda sia questa storia, degna di un romanzo o un film, il fatto è che nessuno dal Palazzo Reale ha confermato ma neanche smentito la storia. Staremo a vedere prossimamente che cosa accade, la sorella di William e Harry varcherà la soglia di Buckingham Palace? E farà parate della linea di successione al trono?