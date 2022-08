Raoul Bova fuori dalla televisione | severe e incredibile decisione

I fan senza parole, la clamorosa decisione: Raoul Bova fuori per almeno due anni.

Raoul Bova, ha passato l’estate a Roccella Jonica, in Calabria, il suo paese di provenienza per godersi l’estate in famiglia e dedicarsi alle figlie. Ma sembra che per il bell’attore e ex nuotatore la tranquillità estiva sia stata turbata da una tempesta mediatica che lo riguarda e che ha sconvolto i suoi fan.

Sembra, infatti, che Raoul Bova sarà lontano dalla macchina da presa per un bel po’, si dice almeno due anni. Un grade dispiacere per i fan che non potranno vedere per un po’ il loro attore preferito. Ma qual è stato il motivo?

L’ultima volta che abbiamo visto Raoul Bova in Tv è stato nella fiction Giustizia per Tutti, andata in onda su Canale 5, dove recitava accanto a lui anche la compagna Rocio Munoz Morales il legal drama che ha tenuto tutti incollati allo schermo tanto da sperare che venga prodotta una seconda stagione.

Ma nel frattempo sul suo profilo Instagram, Raoul Bova ha pubblicato alcune fotografie in anteprima dal set Buongiorno Mamma 2. Ci sarebbero quindi delle discordanze tra le notizie sul suo temporaneo addio alla televisione e queste foto che lo vedono al lavoro sul set. Qual è la verità?

Raoul Bova lontano dalla televisione per due anni?

Sembra che la sua pausa di due anni riguarderebbe solo la fiction Don Matteo 14 nella quale sarebbe subentrato, come sappiamo, in sostituzione di Terence Hill che dopo molti anni come protagonista ha lasciato il testimone, o per meglio dire dell’abito talare, a Raoul Bova. La notizia in questione sarebbe arrivata direttamente da Tv Blog, che ha aperto una finestra di domande da parte del pubblico nella consueta rubrica Speciale Serie Tv durante la quale un utente ha chiesto maggiori dettagli sulla fiction di Don Matteo.

La risposta a questa domanda è chiara: “Don Matteo 14 ci sarà ma dovremo aspettare il 2024”. Le riprese, infatti, inizieranno nel 2023 e per questa ragione Raoul Bova svestirà per almeno un anno i panni sacerdotali.

Ma ci potrebbe essere un’altra assenza, quella di Maria Chiara Giannetta che potrebbe non essere presente nei panni del Capitano Olivieri a causa di un incastro con le riprese di Blanca. Va da sé che anche la linea rosa del suo personaggio con quello di Marco sarebbe sospesa, chissà per quanto.

Ci si chiede come potrà essere sviluppata la cosa e in che modo gli sceneggiatori penseranno di procedere. Nel frattempo le domande da parte dei telespettatori e fan della serie Tv sono tante. Non ci resta che aspettare la prossima stagione quando tutto sarà più definito e quando saranno resi noti i palinsesti delle reti sapremo anche quando e dove potremo vedere Raoul Bova.