Rocio in lacrime. L’attrice soffre e lo annuncia sui social

Rocio Munoz Morales ha ricevuto una notizia che l’ha davvero devastata. Il dolore è grande e la moglie di Raoul Bova ne parla sui social.

Rocio Munoz Morales è l’attrice spagnola che ha rubato il cuore di Raoul Bova quando si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio del 2012 e dal 2013 stanno felicemente insieme e hanno avuto anche due figlie Alma e Una.

Come tutti ricorderete Raoul Bova era già sposato con figli quando ha conosciuto Rocio ma galeotto fu il film e così l’attore romano divorziò dalla precedente moglie, suscitando non poche polemiche, per stare con la donna per la quale aveva perso la testa.

In queste settimane estive Rocio è stata in vacanza in Spagna insieme al marito e un gruppo di amici tra i quali Alberto Matano e Riccardo Mannino, che si sono sposati di recente con una cerimonia officiata da Mara Venier. Il conduttore di La Vita in Diretta è in un momento davvero molto felice della sua vita.

È stato proprio durante la sua vacanza che Rocio ha ricevuto una notizia davvero triste che l’ha commossa molto e che lei stessa ha voluto condividere sui social in un post Instagram dove raccontava la sua emozione a tutti. Ecco di cosa si trattava.

Rocio aveva già passato un brutto periodo nella sua vita che per assurdo coincise con uno dei momenti più importanti della sua carriera, era il 2015 e Carlo Conti la volle accanto a sé nell’edizione da lui presentata del Festival di Sanremo e allora l’attrice spagnola stava passando un momento molto difficile, piangeva spesso e aveva molti sbalzi d’umore. In seguito si sarebbe detta molto grata nei confronti di Carlo Conti che la scelse, malgrado all’epoca non conoscesse molto bene la lingua.

Alcune voci di quel periodo dicevano che l’attrice nelle pause fumasse molte canne e questa diceria le fece davvero molto male, la fece soffrire molto e lo raccontò pubblicamente durante un’ospitata al programma di Serena Autieri, Dedicato, con la quale per altro avevano girato insieme il film di Vanzina, Tre sorelle e prima ancora Un Passo dal Cielo.

La commozione di Rocio per quello che è successo

La notiza che ha commosso Rocio, ma non solo lei nel mondo dello spettacolo, è quella che riguarda la scomparsa di Olivia Newton-John, attrice e cantante, protagonista del film Grease del 1997, venuta a mancare in seguito a una lunghissima lotta contro il tumore lo scorso 8 agosto.

Anche Rocio, come molti nel mondo dello spettacolo e non solo hanno voluto ricordare l’attrice scomparsa e un film che è stato iconico per molte generazioni e che è legato all’infanzia di tutti. Rocio quindi ha scritto lungo messaggio di cordoglio e nostalgia sul suo profilo instagram per ricordare Sandy dove leggiamo queste parole:

“Quando ero piccola, ricordo come se fosse oggi il giorno che le mie sorelle mi hanno fatto vedere Grease. Da quel giorno l’ho visto per almeno 20 volte. E ti guardavo incantata… Rappresentavi per me la bellezza, la grazia, la purezza, la ragazza con valori solidi e fascino infinito… Rimarrai nel mio cuore eternamente e nel cuore di tutti Olivia”.

Con queste parole, quello di Rocio, è stato un metaforico abbraccio a un’attrice che è stata per lei un modello, una fonte di ispirazione.