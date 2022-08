Ilary Blasi, dopo l’estate un cambio radicale per sé e per i figli

Il tema dell’estate continua ad accaldare le prime pagine dei tabloid italiani con gli aggiornamenti sulla coppia scoppiata dell’estate quella di Ilary Blasi e Francesco Totti di cui si parla senza sosta ormai da quasi due mesi con maggiore intensità. Il tema del giorno è il trasferimento di Ilary con i figli da Roma a Milano. Ecco i motivi.

Come abbiamo detto più volte la separazione dell’anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto i fan, perché per anni hanno creduto, grazie al perfetto esempio di questa coppia nell’amore che dura.

A quanto pare saltano fuori anche gli altarini e così tra un pettegolezzo e l’altro siamo arrivati ad oggi, a un passo dalla ripresa delle stagioni televisive e la conduttrice de L’isola dei famosi ha preso una decisione drastica.

Ilary, come abbiamo visto in queste settimane ha postato di più sui suoi canali social e in particolar modo fotografie in sexy costume da bagno che sono state viste come una sorta di frecciatina all’ex marito Francesco Totti che nel frattempo era sparito dai radar per un po’ ma si parlava comunque di lui e della sua presunta nuova paternità.

Ilary Blasi è uno dei volti sicuri di Mediaset e di strada ne ha fatta davvero tanta dai tempi in cui, accanto a Silvia Toffanin, era una letterina di Passaparola. Dalle Iene al Grande Fratello, passando per la conduzione de L’isola dei famosi, Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici più amate di Mediaset e anche una delle più talentuose. La sua carriera è ammirata da molte ragazze che come lei vogliono svolgere lo stesso lavoro.

I suoi esordi sono stati in pubblicità, la prima in cui è comparsa infatti è stata molto importante per il suo futuro. Si trattava della pubblicità dell’olio Cuore nella quale partecipava tutta la sua famiglia e l’attrice della pubblicità era la grande Mariangela Melato. Il resto, come si suol dire, è storia e Ilary ha portato avanti una grande carriera con una grande personalità e voglia di fare che le hanno permesso di salire un gradino dopo l’altro verso il successo.

Da quando Ilary è approdata alla conduzione de L’isola dei famosi, il programma ha guadagnato ascolti e i fan seguono la trasmissione anche per lei. E proprio a proposito de L’isola dei famosi, dal momento che per registrare le puntate Ilary doveva fare la pendolare tra Roma e Milano, ci sono forti possibilità che si trasferisca con i figli nella città del Duomo e del risotto allo zafferano, allontanandosi anche geograficamente dall’ex marito.

Pare, inoltre, che all’orizzonte vi sarà un format tutto nuovo condotto accanto all’amica e collega di sempre Silvia Toffanin che vive e lavora a Milano con la sua famiglia già da tempo. Ulteriore motivo quest’ultimo per lasciarsi alle spalle la città eterna e una relazione che “eterna” non è stata.

Ilary Blasi e la nuova vita milanese

Le motivazioni di uno sradicamento così forte da Roma sarebbero quindi professionali e avrebbero a che fare molto relativamente con la separazione. In realtà, il fatto di non essere più la signora Totti è solo un incentivo ma di certo non la causa, perché Ilary Blasi come abbiamo più volte sottolineato è autonoma, una donna indipendente e in carriera che di certo non si lascia influenzare dalla vita sentimentale per le scelte di vita personale.

Pensando però a Christian, il primogenito dell’ex coppia, come potrà conciliare la scelta di sua madre con i suoi impegni calcistici a Roma? Sappiamo, infatti, che il ragazzo sta seguendo le orme paterne.

Al momento però circolano voci anche in merito all’assegnazione della casa all’Eur che andrebbe a Ilary, anche se l’ipotesi del cambiamento radicale è sempre più accreditata.