Ilary Blasi fugge con la figlia Isabel. Il terribile gesto di Francesco Totti

Ilary Blasi è alle prese con un incredibile risvolto: un fatto e un gesto a dir poco incredibili da parte dell’ex Francesco Totti, che l’ha costretta a prendere la via della fuga. Al centro dell’episodio anche la figlia Isabel. Ecco tutti i dettagli.

Nelle separazioni sono i figli ad essere maggiormente colpiti dalla situazione creata dai genitori. L’addio si trasforma in un colpo improvviso, una mancanza, un vuoto nella quotidianità.

Ma se a dividersi sono Totti e Ilary Blasi le cose si complicano e l’allontanamento genitoriale diventa rumore assordante, forte clamore a causa delle voci, dei commenti che si alimentano attorno ad ogni sviluppo e ad ogni fatto che accade.

Questa volta è un gesto dell’ex calciatore romano a far letteralmente scappare la Blasi e la loro figlia Isabel, la terzogenita della coppia nata nel 2016, dopo Cristian e Chanel. Questo, di conseguenza, ha innescato il circolo, l’inseguimento della prossima mossa.

Ma quali sono i veri motivi? Cos’ha combinato Totti per far precipitare così la situazione?

Una fuga per un torto gravissimo

Ilary Blasi è fuggita con la figlia Isabel e pare che la destinazione di salvataggio sia la Croazia, in completa solitudine e pace. Una decisione che potrebbe nascondere la rabbia, il dispiacere, la voglia di lasciare tutto questo “rumore” alle spalle, in piena dedizione alla piccola Isabel. Un posto dove sfogare e lasciare il terribile gesto di Francesco Totti.

Quest’ultimo, infatti, è legato all’ormai famosa Noemi Bocchi, con la quale porta avanti una relazione da circa un anno. Sebbene la tresca, la separazione dalla Blasi si è consumata per via di motivazioni poco chiare.

Colpa della Bocchi, della nuova fiamma dell’ex letterina di Passaparola, colpa di altre problematiche come sostenuto da Nuccetelli (miglior amico di Totti)? Tante supposizioni ma poche conferme.

Sappiamo che tra i due la distanza è incolmabile ed è addirittura agli extremis a causa del grave gesto compiuto.

Secondo indiscrezioni, Francesco Totti avrebbe condotto Isabel presso l’abitazione di Noemi Bocchi, con l’obiettivo di farle incontrare i figli della sua nuova compagna. Un’azione che ha colpito duramente la Blasi, la quale ha fatto ritorno in patria proprio per recuperare Isabel e scappare in Croazia.

Se i fatti stanno esattamente così, lo scopriremo anche grazie ai sicuri e prossimi sviluppi di questa storia. Una vicenda che, purtroppo, mette al centro anche i figli, le vere “vittime” di questo circolo di notizie che pare non trovare un punto fermo.