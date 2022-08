“L’ha messa incinta”. Stéphanie di Monaco dà scandalo, a casa Grimaldi non lo sa nessuno

La terzogenita di Grace Kelly e del Re Ranieri III è considerata da sempre la ribelle della famiglia reale di Monaco. Un annuncio particolare ha acceso i riflettori su Stéphanie di Monaco. Lo scandalo è servito, ecco di cosa si tratta.

Definita dai rotocalchi stranieri come la “wild child” della famiglia reale di Monaco, Stéphanie Grimaldi ha fatto parlare di sé per il suo essere fuori dalle righe, poco convenzionale e per la sua vita amorosa segnata da diversi scandali. Nata nel ’65 è la terza figlia della compianta Grace Kelly e del Re Ranieri III. La sua adolescenza ha fatto tremare i temibili conservatori di corte così come i suoincomportamenti definiti dai detrattori selvaggi e liberi.

A differenza dei suoi fratelli, Alberto e Carolina, Stéphanie ha condotto una vita abbastanza fuori dalle righe seguendo le sue regole ed evitando spesso i noiosi protocolli reali. Cosa è accaduto alla “principessa ribelle”? Qual è il suo assurdo segreto?

La vita amorosa della principessa

Stéphanie di Monaco è la bellissima principessa al centro di numerosi scandali e che, tutt’ora, si fa riconoscere per la sua vita lontano dalle regole reali. La donna ha avuto numerose relazioni e flirt con tanti personaggi famosi tra cui: Anthony Delon, Paul Belmondo e Rob Lowe. Con loro, purtroppo, non è andata a buon fine ma nel 1991 si è legata alla sua guardia del corpo dell’epoca: Daniel Ducruet.

Con l’uomo si sposerà nel 1995 dopo aver avuto due figli rispettivamente nel 1992 e 1994. La loro unione è stata celebrata in maniera molto intima rispetto alle tradizioni tipiche degli aristocratici. Questo perché Daniel era stato sposato e per giunta, quando l’amore con la principessa stava nascendo, era in proncinto di avere un figlio da un’altra relazione. In più, si trattava di una persona comune. Insomma, ai due non è stato riservato nessuno sfarzo reale.

Dopo poco più di un anno il matrimonio finisce a causa dei tradimenti di lui e Stéphanie è costretta a ricominciare. La principessa, però, è incappata negli stessi errori di sempre. Dopo il divorzio, si è legata, ancora una volta, ad un suo bodyguard dal nome Jean Raymond Gottlieb. Quello che non molti sanno è che dall’uomo Stéphanie ha avuto un’altra bambina nascosta per molto tempo ai più per evitare nuovi scandali. Si chiama Camille ed è la “figlia segreta” di Stephanie, lontana dai riflettori del Principato.

Chi è e cosa fa Camille

Inutile dire la sorpresa dei sudditi nello scoprire della presenza di una nuova reale, nata fuori dal matrimonio. Camille è la sorellastra di Louis e Pauline e non è discendente legittima del trono. Figlia di Jean-Raymond Gottlieb con il quale Stéphanie ha avuto un breve affaire, Camille è nata nel 1998 e ha vissuta parte della sua infanzia in un circo a causa del lavoro del nuovo marito di sua madre.

Dopo lo scandalo e la sorpresa, è arrivato il riconoscimento da parte di tutti della nuova figlia di Stéphanie. Camille è adesso una ragazza bellissima. La giovane studia cinema e teatro ed è una grande appassionata di calcio. Archiviato un passato burrascoso diviso tra Monaco e il circo del nuovo compagno di sua madre Stéphanie, domatore di animali, la ragazza conduce una vita tranquilla distante dallo sfarzo reale.

È impossibile non notare l’incredibile somiglianza con sua nonna Grace Kelly. Le due hanno gli stessi lineamenti gentili, uno sguardo dolce e dei bellissimi capelli dorati.