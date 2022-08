Gianni Sperti: “non lo vedremo più”. Fatto fuori, il suo futuro è a rischio

Gianni Sperti potrebbe non essere stato confermato nel programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Una indiscrezione che forse nasconde retroscena inediti e lo scarto dell’opinionista, impegnato su altri fronti.

Gianni Sperti milita da anni come opinionista nello show Uomini e Donne, accanto a Tina Cipollari. Scontri, battute, commenti, discussioni sono al centro della trasmissione che, teoricamente, ha l’obiettivo di formare e accompagnare nuove coppie, giovani e meno.

Gianni è conosciuto per il suo ruolo attivo e molto diretto nei confronti dei partecipanti, dal parterre femminile a quello maschile, dai tronisti ai corteggiatori e corteggiatrici. Come da suo ruolo, Gianni non ha mai nascosto il suo punto di vista scatenando, a volte, reazioni sul web e sui social. Critico e concreto si è spesso scontrato con alcune “eterne” presenze, tra cui Gemma Galgano, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Quest’anno però le cose potrebbero prendere una piega diversa, la partecipazione è incerta.

Gli incidenti in vacanza

Il suo ruolo da opinionista potrebbe essere assunto da qualcun altro o potrebbe rimanere vacante se la redazione di Maria De Filippi dovesse scegliere di mettere Sperti al bando.

Di sicuro non gli sono mancati una serie di inconvenienti durante queste vacanze, come da lui postato sui social:” Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo, ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare, ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono impuntato e sono andato in aeroporto…”

Ha poi aggiunto:” Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e, alla fine, ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”.

Una risoluzione positiva del problema che lascia spazio a domande e a dubbi sul suo futuro nel programma trash di Canale 5.

Gianni Sperti, infatti, proseguendo il suo soggiorno tra relax e viaggi, non si è dimenticato di qualche partecipante della trasmissione, come Gemma Galgani.

L’opinionista l’ha stuzzicata con una serie di commenti su Instagram:” Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma”.

Immancabile la reazione di Tina Cipollari, collega di Sperti in studio, che ha condiviso la storia con quest’aggiunta:” La tua fortuna è che l’unica vera mummia può essere fotografata facendo anche meno strada”.

Gemma non si è fatta attendere, colpita spesso anche durante la trasmissione dai due opinionisti. Trapelano voci su una sua possibile partecipazione a “La Talpa”, proprio accanto a Gianni, ma niente è ancora confermato.