Ilary Blasi pizzicata in un posto particolare. La reazione di Totti quando l’ha scoperto

La separazione tra Totti e Ilary è ancora al centro del caos mediatico e l’attenzione nei confronti delle loro vite, ora che sono divisi, non accenna ad arrestarsi. Adesso la Blasi si trova in un posto particolare. Cosa ne penserà Totti dopo averla vista proprio lì?





Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una coppia solida per ben 20 anni ed insieme hanno tre meravigliosi figli Christian, Chanel e Isabel. I due hanno formato una famiglia bellissima, amata da tutti gli italiani fino a quando quell’11 luglio hanno annunciato, con dei comunicati distinti, una seprazione abbastanza prevedibile.

Le voci di crisi giravano, infatti, da un bel po’. Ilary e Totti hanno smentito subito tutti quei giornalisti che li volevano separati in casa già da un po’. Per qualche tempo, durante la conduzione dell’Isola dei Famosi, della vita matrimoniale tra Totti e Ilary non se n’è parlato più facendo sperare i fan della coppia che quelle notizie di divorzio fossero davvero tutte bufale.

Così, purtroppo, non è stato. L’ex calciatore ed Ilary si sono separati ufficialmente agli inizi di quest’estate e hanno vissuto le loro vacanze divisi. Ilary è volata in Tanzania fuggendo dal gossip galoppante mentre Totti è rimasto a Roma, forse per continuare la sua relazione con la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Noemi è sicuramente la donna più chiacchierata del momento in quanto terza incomoda nel matrimonio tra Totti e la conduttrice Mediaset. Nonostante Noemi e Francesco provino a nascondersi, l’occhio curioso ed invadente dei paparazzi ha beccato più volte la coppia negli stessi posti ed entrare nella stessa abitazione. I due vorrebbero mantenere il più stretto riserbo, almeno fino a quando non viene ufficializzato il divorzio tra marito e moglie.

Mentre l’ex calciatore è impegnato a depistare i fotografi grazie anche l’aiuto dei suoi amici che prontamente lo accompagnano in luoghi compromettenti, la bella Blasi sta vivendo l’estate della rinascita. Dopo la Tanzania e un breve soggiorno sulle meravigliose Dolomiti, è tornata nel paese d’origine dei suoi genitori: le Marche. La conduttrice vive tutto all’insegna della serenità accompagnata dagli amici di sempre e dai suoi figli.

Adesso, è stata beccata in un posto speciale e Totti sembra davvero un lontano ricordo. L’estate della Blasi prosegue, quindi, a gonfie vele e seppur la separazione dal marito sia stato un evento traumatico, Ilary continua a riprendersi la giusta rivincita.

La Blasi beccata lì

Ilary Blasi si mostra sui social serena e in compagnia delle sue amiche. La donna si lascia andare a pose sexy che attirano l’attenzione di tutti. È un messaggio celato per il suo ex marito e la sua fiamma Noemi? C’è chi crede che la Blasi sia sempre la stessa che abbia deciso di condividere di più sui social per esprimere una ritrovata libertà. Cosa avrà pensato Totti dopo averla vista in un luogo che una volta era speciale per entrambi?

Stiamo parlando della tenuta a Sabaudia, la casa sul mare che un tempo Ilary e Francesco avevano in comune e dove trascorrevano gran parte delle loro vacanze estive. Adesso la Blasi si mostra felice sul suo Instagram mentre fa aperitivo con i suoi amici, sorseggia un bicchiere di vino e si diverte con i suoi figli.

La residenza a Sabaudia, un tempo nido d’amore della coppia, è diventata il luogo di sicuro di Ilary dove può distrarsi dal clamore mediatico prima di tornare al caos della capitale. A Sabaudia, comunque, la showgirl è stata accolta da una sfilza di fotografi pronti ad immortalare la Blasi nei suoi momenti più intimi.

Totti significa passato. Chissà cosa frulla nella testa del calciatore quando ha visto che nonostante il suo affaire e le inedite speculazioni, Ilary sta bene. E non solo la sua vita va avanti ma prosegue nella villa di Sabaudia, nel luogo in cui i due si erano tanto amati.