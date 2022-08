Adriana Volpe si scaglia contro Signorini, “una proposta inaccettabile…”. Offesa e indignata

Adriana Volpe è furibonda con Alfonso Signorini dopo la proposta che lui le ha fatto e che la conduttrice ha reputato un vero colpo basso. Ecco cosa le ha offerto.

Tra le conduttrici televisive che negli ultimi anni si sono spesso trovate nell’occhio del ciclone troviamo senza dubbio Adriana Volpe, amatissima dal pubblico, soprattutto dopo la sua partecipazione come opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha saputo imporsi nelle discussioni, però qualcosa non ha funzionato.

Infatti dopo la fine del programma sembra che qualcosa si sia spezzato tra lei e il padrone di casa, Alfonso Signorini. Da quello che è trapelato sembra che la Volpe sia sbottata per una proposta che le è stata fatta proprio dal famoso conduttore e direttore del settimanale Chi, qualcosa che la conduttrice non ha davvero digerito.

Adriana Volpe si scaglia contro Signorini, la proposta è inaccettabile

Come sappiamo, Adriana Volpe non è stata riconfermata per prendere parte nel suo passato ruolo alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, mentre vedremo tornare Sonia Bruganelli affiancata dalla unica e sola Orietta Berti. I preparativi per riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia sono ormai arrivati alle battute finali.

Ci siamo quasi, anche se l’inizio della trasmissione è stata posticipata, manca davvero poco perché si riaccendano le luci nella dimora e che i nuovi attesissimi concorrenti facciano il loro ingresso per un’altra stagione che lo stesso Signorini ha definito incredibile.

Ma in tutto questo fermento ed eccitazione c’è stata una situazione davvero fastidiosa che ha fatto letteralmente perdere le staffe alla Volpe, l’offerta fatta da Signorini riguarda proprio questa nuova edizione del GF Vip, ma la donna non ha davvero gradito l’affronto.

Adriana Volpe furibonda per la proposta di Signorini, mancanza di rispetto

Quello che proprio ha mandato fuori di testa Adriana Volpe è stata la proposta di Alfonso proprio rispetto al suo ruolo nella edizione che si appresta a cominciare del GF Vip, pare che il conduttore le abbia chiesto di prendere parte al programma come concorrente, visto che come opinionista è stata fatta fuori. Adriana non ci ha più visto e ha percepito questa ‘offerta’ inaccettabile e offensiva come una retrocessione nella sua carriera.

La conduttrice, oltre a essere rimasta molto delusa da questa situazione che la vede dover fare un passo indietro, ha anche precisato che le sarebbe comunque impossibile prendere parte come concorrente proprio per questioni logistiche perché deve occuparsi di sua figlia Giselle, di cui si occupa a tempo pieno dopo la separazione dall’ex compagno Parli, sapendo questa situazione come ha potuto Alfonso farle una proposta del genere?

Questo ha proprio fatto imbestialire la Volpe che era già particolarmente delusa nell’aver scoperto all’inizio dell’estate di non essere stata riconfermata come ospite fissa, mentre la sua collega Sonia sì, un vero colpo basso che probabilmente ha rotto definitivamente il rapporto con Alfonso.