Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno un passo importante. La coppia sta venendo allo scoperto

Sembra che tra Noemi e Francesco ormai manchi solo l’ufficializzazione della loro relazione, nel frattempo proprio la donna ha fatto un passo in avanti molto importante.

È davvero scoppiato un putiferio mediatico dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una situazione che ha portato con sé moltissime indiscrezioni, una tra tutte vede l’ex capitano della Roma impegnato in una relazione extraconiugale già da diverso tempo.

Un tradimento che ha fatto infuriare Ilary e ha portato la coppia a dirsi addio, anche se altre persone parlano di un tradimento avvenuto prima da parte di Ilary. La nuova fiamma del pupone, dopo varie ricerche e quelle foto compromettenti pubblicate sul settimanale Chi, che lo vedevano sotto casa dell’amante, si è scoperto fosse la rinomata flower designer Noemi Bocchi.

Inizialmente non si sapevano bene i dettagli della loro storia, poi hanno iniziato a uscire sempre più indiscrezioni e confessioni da parte di persone vicine a Totti e la Blasi, così abbiamo scoperto che il famoso calciatore ha conosciuto la Bocchi nel Club di padel dove entrambi sono iscritti.

Come se non bastasse, quest’estate, mentre Ilary ha deciso di fare le valige e spostarsi per una lunga vacanza tra l’Italia e il mondo con i figli, i due piccioncini hanno trascorso le vacanze molto vicini, Francesco a Sabaudia, dove hanno una casa di famiglia da molti anni, e la Bocchi a circa 5 minuti di macchina da lui.

Una scelta che è parsa subito molto esplicita, la nuova coppia voleva stare insieme il più possibile cercando di non dare troppo nell’occhio, operazione quasi impossibile, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Tanto che si è parlato anche di una presunta gravidanza della Bocchi, poi smentita da alcune foto che non lasciavano dubbi, pubblicate sempre dal giornale di Alfonso Signorini.

Nonostante non ci sia nessun nuovo bebè Totti in arrivo, sembra che la storia tra l’ex capitano della Roma e la Bocchi sia più che confermata, manca solo che i due decidano di ufficializzarla, ma pare che stiano iniziando a fare dei piccoli passi in avanti.

Quello che è trapelato dalle indiscrezioni è che Noemi abbia acconsentito a trasferirsi per poter stare più vicino al suo nuovo compagno, una scelta non da poco considerando che la loro relazione potrebbe avere lunga data, come dicono alcuni, ma non ne abbiamo alcuna certezza.

La scelta presa dalla donna sembra dettata anche dal voler supportare Francesco in questo momento particolarmente stressante e difficile in modo da poter essere per lui di grande sostegno, un trasferimento che al memento non si trasformerà in un matrimonio, come alcune voci avevano fatto trapelare ma che prontamente sono state smentite.

I due, in tutto questo tempo hanno fatto le cose con calma, hanno presentato i reciproci figli e si sono frequentati come le coppie che vogliono iniziare un percorso insieme, come dimostravano le immagini pubblicate da Chi, che vedevano Francesco uscire di casa sua la sera verso orario di cena per andare a casa della Bocchi e tornare la mattina seguente, circa alle 11 del mattino.

Vedremo come si evolverà la loro storia e tra quanto decideranno di ufficializzarla, tenendo anche in considerazione che prima Francesco dovrà sistemare le carte del divorzio con la ex compagnia Ilary Blasi.