Iva Zanicchi sbotta: “siete diventati così cafoni”. Ecco le dure parole della cantante

La celebre cantante Iva Zanicchi, pilastro della musica italiana, dice la sua su un argomento caldo degli ultimi giorni. È furiosa e prende di mira qualcuno che conosciamo bene.

Iva Zanicchi non si contiene. La cantante ha scelto la via della sincerità, come d’altronde ha sempre fatto in sessanta anni di carriera. La donna è conosciuta per la sua schiettezza e per una personalità un po’ fuori dalle righe ma che l’ha fatta apprezzare da tantissime persone.

Iva Zanicchi incanta il suo pubblico con una voce molto potente e una serie di successi che la collocano di diritto tra le fila delle star più talentuose della musica italiana.

La cantante è attualmente un volto noto della televisione italiana. Partecipa periodicamente in qualità di opinionista a diverse trasmissioni Mediaset, tra cui la penultima edizione del reality targato Canale 5 “L’Isola dei Famosi”.

La Zanicchi, però, è soprattutto amata per la sua incredibile capacità di interpretare brani cult della nostra musica. Suoi sono i bellissimi pezzi “Zingara”, “Testarda io” e “Come ti vorrei”. Insieme ad artiste del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva rientra tra le star che hanno segnato la storia dello spettacolo nostrano.

La Zanicchi è stata definita come il pollice della musica italiana da Alighiero Noschese in riferimento alla sua bravura canora e alla sua personalità che si inserisce perfettamente nello scenario musicale della nostra nazione. La Zanicchi ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Voglio amarti” con delle esibizioni che hanno lasciato il pubblico di stucco per la sua grande estensione vocale.

Si dice che il direttore artistico della Kermesse più importante d’Italia, Amadeus, abbia voluto fortemente la Zanicchi per far conoscere alle nuove generazioni un pezzo grosso del passato. La cantante ha, così, raccolto il plauso di pubblico e critica ma adesso c’è qualcosa che la fa davvero arrabbiare. Iva Zanicchi si scaglia con qualcuno in particolare. Per lei è una situazione insostenibile.

Il duro sfogo di Iva Zanicchi

Negli ultimi giorni è scoppiata una polemica riguardo gli influencer che ostentano il loro benessere e la loro ricchezza. Questa controversia è partita dall’attore Christian De Sica che in un post di Instagram ha dichiarato:

“Ma certe persone non si so rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?”

L’attore si rivolge alla mancanza di tatto e delicatezza da parte dei nuovi ricchi, ossia gli influencer, in un momento così difficile per il mondo tra guerra e pandemia. Questa nuova categoria di lavoratori fa sognare i loro seguaci con viaggi e vestiti di lusso ma non si rende conto di quanto un tenore di vita di questo tipo influenzi la mente della gente comune.

A tal proposito Iva Zanicchi ha deciso di non rimanere in silenzio. La cantante si è espressa così ai microfoni di ‘Adnkronos’:

“capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto” e continua: “Noi eravamo poveri e mia madre quando andavo a scuola con le scarpe nuove mi diceva: “Non devi vantartene, mi raccomando. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”.

Sembra che la Zanicchi condivida a pieno l’opinione di De Sica. La sua è una presa di posizione chiara e diretta contro lo sfoggio di ricchezza da parte di coloro che guadagnano attraverso i Social, gli influencer. Questo, come nota la cantante, dimostra poca umiltà. Iva Zanicchi, in linea con il suo carattere deciso, si è espressa: basta esibizionismo.