Alba Parietti, il tumore grave che avevano sottovalutato. Ha scoperto tutta la verità

Alba Parietti ha scoperto di avere un tumore che inizialmente non era stato diagnosticato e si è trovata da un momento all’altro a dover affrontare un dramma.

Alba Parietti è una nota showgirl televisiva, un vero animale da palcoscenico che si muove con grande talento e sapienza da un programma all’altro da molti anni.

Oggi è una delle principali opinioniste della televisione, interpellata in diversi programmi televisivi per dire la sua su molti argomenti ma in passato il suo ruolo in televisione era un altro.

I suoi esordi sono stati prima in Televisione e poi al Cinema ma a distanza di pochissimi anni, nel 1978 esordì nel programma Nude, vestite & travestite e poi nel film del 1981 Miracoloni di Francesco Massaro.

Tra i registi con cui ha lavorato ricordiamo Umberto Smaila, che aveva esordito nel famoso programma Non stop insieme a molti comici, tra i quali I gatti di vicolo Miracoli di cui facevano parte Jerry Calà e Franco Oppini, quest’ultimo marito della Parietti e padre di suo figlio Francesco Maria, oggi telecronista che si è trovato spesso al centro del gossip, come del resto i più noti genitori e che di recente è stato anche protagonista di uno sfogo sui suoi canali social per dei problemi durante il suo viaggio di ritorno da Ibiza.

Tra i programmi Tv più celebri ai quali ha preso parte Alba Parietti invece ricordiamo Ok, il prezzo è giusto! e Viva le donne entrambi nel 1984 e più di recente La vita in diretta, Tale e quale show e Il cantante mascherato.

Suo padre, Francesco era un partigiano piemontese il cui nome di battaglia era Naviga e sua madre Grazia Dipietromaria era pittrice e scrittrice. Il nome della soubrette, Alba, viene dalla famosa città piemontese che fu la prima a essere liberata dai nazisti nel 1945.

Il cancro entra nella vita di Alba Parietti

Un giorno, dopo controlli approfonditi Alba Parietti ha scoperto di avere un cancro alla cervice, un tumore che può essere curato ma che se non preso in tempo può portare a conseguenze gravissime.

Alba Parietti ha così scelto di sensibilizzare tutte le donne raccontando la sua esperienza e invitando alla prevenzione: “Ginecologi incompetenti hanno sottovalutato il problema. Mi dicevano che avevo solo uno squilibrio ormonale. Ho trovato un ginecologo che mi ha ascoltato veramente. Mi fu diagnosticato un cancro maligno al collo dell’utero. Il sangue mi si raggelò. Ho saputo che mia nonna era morta dello stesso male, era stata divorata dalla malattia. Faccio controlli ogni sei mesi, oggi sono una fanatica della prevenzione”.

Naturalmente il passaggio seguente per Alba Parietti fu quello di sottoporsi a un intervento per asportare la massa maligna e per fortuna l’ex soubrette e opinionista si è limitata a quello e non è stato necessario sottoporsi ai cicli di chemioterapia. Da quel momento Alba Parietti è diventata una delle prime paladine della prevenzione contro il cancro.