Francesco Totti parlerà a breve “Ha scoperto tutto un anno fa”

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, il migliore amico di Totti fa una dichiarazione inaspettata, Totti aveva scoperto tutto già un anno fa. Ecco cos’ha raccontato.

Dopo oltre quattro settimane e mezzo di speculazioni sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso spunta una confessione che lascia molto a cui pensare.

Proprio il migliore amico del campione della Roma ha deciso di togliere quel velo di omertà, che fino a oggi ha lasciato tutto coperto dal mistero, e ha svelato un retroscena davvero incredibile. Da quanto raccontato sembra che Francesco sapesse già tutto oltre un anno fa, un segreto tenuto nell’ombra fino a oggi.

La separazione tra Totti e Ilary ha un retroscena inaspettato

In questa calda estate 2022 a tenere banco tra le notizie di gossip che hanno scatenato l’opinione pubblica c’è stata senza dubbio la separazione tra il campione della Roma, Totti e sua moglie da oltre vent’anni, la presentatrice Ilary Blasi, nonostante si sia cercato di andare a fondo nella questione, molti aspetti restano tutt’oggi estremamente riservati.

I due infatti, dopo i comunicati stampa ufficiali che annunciavano l’immediata separazione, hanno completamente smesso di parlare della questione. Di conseguenza tutto quello che è arrivato dopo sono state dichiarazioni o indiscrezioni di amici, parsone vicine alla coppia e ovviamente le immancabili paparazzate che hanno fatto una narrazione serrata della storia.

In breve tempo è arrivata alla bocca di tutti la notizia che il pupone avesse una relazione extraconiugale con una donna misteriosa, le fotografie pubblicate dal settimanale Chi inchiodavano il calciatore sotto casa di questa persona che si è poi scoperto rispondere al nome di Noemi Bocchi.

Pareva quindi che la motivazione che aveva portato la coppia più chiacchierata della televisione a separarsi fosse proprio questo tradimento portato avanti per troppo tempo e che aveva superato ogni limite, ma adesso arriva una confessione che ribalta completamente la situazione mettendo sotto i riflettori un’altra verità.

E a fare la soffiata è stato proprio il migliore amico di Francesco che ha rilasciato una dichiarazione sconcertante, il campione aveva scoperto tutto più di un anno fa.

La rivelazione dell’amico di Francesco che lascia tutti senza parole

A parlare è stato proprio Alex Nuccetelli, l’ex compagno di Antonella Mosetti, è stato lui al tempo a far conoscere Ilary e Francesco, quando la donna era ancora una giovane Letterina del programma Passaparola condotto da Gerry Scotti, quindi una persona che ha vissuto la coppia molto da vicino in tutti questi anni e che ancora oggi è legato al pupone.

Alex ha così rilasciato una dichiarazione sconcertante alla rivista di gossip Novella 2000 che nessuno di aspettava, lo stesso svela, “Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa, un anno e mezzo fa, che gli ha dato molto fastidio. Dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary”.

Poi ha proseguito dicendo che Totti non avrebbe mai lasciato Ilary senza una motivazione più che valida perché per lei stravedeva e aggiunge che provava un “amore viscerale” per la ex compagna, quindi cosa sarà successo di così grave da aver fatto prendere una decisione così pesante all’ex capitano della Roma?

Inoltre una questione difficile che si trascina da più di un anno, quindi sicuramente qualcosa di cui avranno parlato a lungo. Per ora non possiamo fare altro che attendere le parole di Totti, che Nuccetelli ha annunciato arriveranno presto.

Ovviamente viene subito alla memoria il presunto tradimento della Blasi con il famoso personal trainer di Milano, Cristiano Iovino. Inizialmente era uscita la notizia che Francesco avesse trovato alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della nota presentatrice. Aspettiamo di avere conferme oppure è successo ben altro?