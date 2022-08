Incredibile è stato adottato! | nuovo scoop a Buckingham Palace, insabbiata la verità per anni

A Buckingham Palace, salta fuori un nuovo scoop, una notizia che era stata insabbiata per tanti anni e che riguarda un segreto che Carlo si è portato dietro per tanto tempo. Ecco di cosa si tratta.

Se esiste una certezza nel mondo è che della Royal Family si parla sempre e ogni settimana sembra esserci una novità, un nuovo litigio, un nuovo problema oppure incomprensioni di vario genere tra la matriarca di famiglia e i relativi figli e nipoti.

Insomma la “povera” Elisabetta II non può stare mai tranquilla e a volte si ritrova ancora a fare i conti con questioni del passato che vengono a galla, come per esempio la presunta sorella di William e Harry.

Ma proprio a proposito dei nipoti c’è una notizia sconvolgente che riguarderebbe uno di loro e che per anni Carlo ha cercato di tenere nascosta.

Di certo non si può dire che a Buckingham Palace ci si annoia, in quest’ultimo anno sono state diverse le notizie circolate intorno alla famiglia reale, non da ultime quelle relative ai problemi di salute della Regina Elisabetta, tanto che si è parlato di una sua volontà di abdicare in favore del figlio Carlo, suo diretto discendente.

Proprio il Principe Carlo ha tenuto nascosto un grande segreto per molti anni e avrebbe a che fare con la defunta moglie Lady Diana. Dopo tutti questi anni dalla sua morte nell’agosto del 1997 si parla ancora di lei e di tutti i segreti che si sarebbe portata nella tomba.

Ma qual è questo segreto inconfessabile? Pare che uno dei due eredi al trono non sia davvero il figlio leggittimo di Carlo, ma che sia stato adottato. Uno scandalo questo, che se si rivelasse vero potrebbe capovolgere le sorti della successione al trono e come al solito viene chiamata in causa la povera Diana che di certo non riposa in pace con tutte queste dicerie. Ecco cosa sappiamo.

Proprio lui è stato adottato

Si tratterebbe del Principe Harry che a quanto pare, stando a quest’ultimo scoop non sarebbe il figlio naturale di Carlo e Diana bensì, il figlio di Diana e…un altro uomo! In seguito Carlo avrebbe adottato Harry. Lo avreste mai detto?

Probabilmente si tratta di un pettegolezzo che circola in Inghilterra da allora, e pare che Harry sarebbe nato da una relazione clandestina di Diana con il suo istruttore di equitazione, James Hewitt, e che tra i due ci fosse effettivamente un sentimento d’amore in corso.

A guardare le foto dei due uomini a confronto si direbbe che qualche somiglianza c’è ma sarà poi così? Una fisionomia analoga ed entrambi con i capelli rossi, ma questo basta a definirli padre e figlio? Qualcuno afferma vi siano addirittura ulteriori dettagli che lascerebbero pensare a questa cosa, ma chissà?

Innanzitutto ricordiamo che in effetti un tradimento da parte di Diana ci fu e che lei davvero ebbe una relazione con il suo maestro di equitazione che durò addirittura cinque anni e fu lei stessa ad ammetterlo nel 1995 in un’intervista.

L’amante di Lady Diana dice la sua

Vi riportiamo le parole dello stesso Hewitt in una sua dichiarazione dell’epoca:

“Non è mai stata sua intenzione innamorarsi di me e certamente non era mia intenzione innamorarmi di Diana. Ma è successo a causa delle circostanze che ci hanno unito: è molto difficile dire quanto fisica volesse che la relazione diventasse. Non ho intenzione di suggerire, in un modo o nell’altro, di chi sia stata la colpa, è nata la passione ed è stata reciproca”.

Secondo quanto si raccontava i due si incontravano nel Devon e il loro rapporto ha mantenuto una certa costanza per molto tempo, tanto da portare al frutto di questo amore, Harry appunto che poi Carlo avrebbe adottato come suo figlio naturale.

E Harry? Cosa ne pensa di questa storia? Proprio nulla, ossia non ha mai espresso nessun pensiero al riguardo, di sicuro tra chi dice che la storia sia vera e chi invece sostiene si tratti del solito pettegolezzo, un test del DNA non è mai stato fatto.