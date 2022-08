Michelle Hunziker torna all’amore: è ufficiale l’addio a Giovanni

La conduttrice pare aver archiviato la storia d’amore con Angiolini del quale non si hanno più notizie. Dopo aver trascorso parte delle sue vacanze con lui, ritorna dove è sempre stata bene. Ecco la sua dolce dedica.

La conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker sta vivendo un momento molto particolare dopo la separazione da suo marito Tomaso Trussardi. Con l’uomo ha vissuto dieci anni d’amore ed insieme hanno due bellissime figlie Sole e Celeste. L’idillio tra i due è finito a gennaio e da allora Michelle è andata avanti concentrandosi soprattutto sul suo lavoro e sulla famiglia.

Quest’inverno è andato in onda un programma che la vedeva come unica conduttrice in un One Women Show dal titolo “Michelle Impossible”. Lo show ha avuto un grandissimo successo tanto che ha spinto la direzione Mediaset a rinnovarlo per la prossima stagione. In attesa di riprendere i diversi lavori in televisione, la Hunziker si è goduta un po’ di giorni liberi in compagnia degli amici e delle sue figlie.

La donna è stata pizzicata su uno yacht in Sardegna vicino al suo nuovo amore Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello. Di lui, però, non si hanno molte tracce. Come procederà la storia tra i due ora che Michelle è tornata dal suo “primo amore”?

La carriera e gli amori di Michelle

La Hunziker è una talentuosa conduttrice che si destreggia tra programmi televisivi italiani e tedeschi. Qui in Italia è diventata famosa dopo un’iconica pubblicità, quella dell’intimo targato “Roberta” in cui mostrava il suo meraviglioso lato b.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata in ascesa: dalla conduzione di “Zelig”, ai lavori in tv in programmi come “Love Bugs” e perfino “Sanremo”, Michelle non si è fermata un momento. È diventata presentatrice ufficiale dello storico programma Mediaset di Canale 5, il tg satirico “Striscia la notizia”. Michelle Hunziker è, ora, uno dei volti più conosciuti dello showbusiness.

La Hunziker, però, è famosa anche per la sua vita amorosa. Dalla relazione con Marco Predolin che fece scandalo per la grande differenza d’età a quella con il suo storico compagno Eros Ramazzotti, anche sotto il punto di vista personale, Michelle ha fatto parlare di sé. Dopo il divorzio la donna ha ripreso i contatti con il suo primo marito, il celebre cantante Eros Ramazzotti con il quale ha avuto una figlia, Aurora.

I due avevano perso i contatti per molto tempo ma adesso sembra che abbiano ritrovato la sintonia di sempre. La donna ha trascorro qualche giorno da Eros nella sua residenza a Franciacorta e insieme hanno svolto diverse attività, tra cui praticare il Kyokushinkai karate. C’è chi crede che tra Michelle ed Eros ci sia un ritorno di fiamma e non una semplice amicizia. La Hunziker, intanto, fa una dichiarazione importante.

Il dolce “Ti Amo” di Michelle

La conduttrice televisiva rivolge delle parole molto dolci ed emozionanti a qualcosa in particolare, ad il suo primo vero amore. La donna condivide sui social una dedica al bellissimo tramonto milanese a cui aggiunge l’espressione “Ti amo”. Per lei la città meneghina significa casa ed il primo posto che l’ha accolta dopo essere partita dalla Svizzera.

A Milano ha i suoi amici più cari, il suo lavoro ed il meraviglioso tramonto contribuisce ad aumentare il suo amore per questa città. Dopo la Sardegna la Hunziker vola a casa. Anche se non è ancora tempo di porre fine alle vacanze. Infatti, come fa sapere sui social, ha deciso di portare le sue bimbe a Disneyland per gli ultimi bagliori di questa calda estate.

Sembrano lontani i tempi in cui Michelle e Aurora sono state pizzicate mentre compravano un test di gravidanza in Sardegna. Il gossip su un presunto bambino ha impazzato anche se non è chiaro se riguardasse mamma o figlia. Intanto, tutto tace. Per ora non c’è nessuna dichiarazione da parte di Michelle o di Giovanni. Chissà cosa il futuro riserva alla conduttrice svizzera ma come si dice, comunque vada, per lei sarà un successo.