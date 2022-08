Incredibile! Avete visto il figlio di Barbara Palombelli? È un personaggio importante

Barbara Palombelli è una celebre giornalista volto da molti anni di tanti programmi Mediaset. La donna insieme a suo marito Francesco Rutelli ha quattro figli. Avete mai visto il maggiore dei quattro? È davvero bello ma soprattutto è un pezzo grosso. Conosciamolo meglio.

L’attuale conduttrice del seguitissimo programma Forum, la giornalista Barbara Palombelli è un volto noto e amato da tantissime persone. La sua è stata una carriera ricca di impegni: per tanti anni giornalista del Tg5 è diventata la presentatrice di Forum nel 2013 sostituendo la storica Rita Dalla Chiesa.

Per quanto riguarda la vita privata di Barbara Palombelli, tutti sono a conoscenza del suo matrimonio con il politico Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e dei loro quattro figli: Giorgio, Francisco, Monica e Serena. Quest’ultima è diventata abbastanza conosciuta grazie alla sua partecipazione alla quindicesima edizione del Grande Fratello raccontando una storia personale che ha commosso tutti. Di fatti, sia lei che Monica che Francisco sono stati adottati dalla famiglia Rutelli che ha avuto come un unico figlio naturale Giorgio.

Ed è proprio lui che stupisce il pubblico con il suo fascino e con il suo importante lavoro. Di sicuro Giorgio ha preso la perseveranza e la volontà dai suoi genitori, un duo vincente sposato da ben 40 anni. L’inizio della loro unione risale, quindi, al 1982 da allora rappresentano una delle coppie più longeve dello spettacolo e della politica. Hanno affrontato non poche difficoltà sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale. La scelta di allargare la famiglia adottando tre figli non è stata semplice ma Francisco, Monica e Serena hanno riempito al meglio le giornate del politico e della giornalista.

Giorgio è il figlio maggiore della Palombelli e consorte, ottimo fratello maggiore e parte fondamentale della famiglia. Cosa fa Giorgio Rutelli?

Ecco chi è il figlio di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

Giorgio Rutelli è nato nel 1982 ed è l’unico figlio naturale di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Il giovane ragazzo ha studiato all’estero sia a Bruxelles che Boston dopo aver conseguito la laurea all’Università di Firenze. È entrato ben presto nel mondo del lavoro nella redazione di Dagospia della quale ora è vicedirettore.

Come i suoi genitori ha numerosi interessi, tra cui la geopolitica, l’economia, le nuove energie e tecnologie e come queste influiscano sulla vita delle gente. Inoltre, è importante citare “Formiche.net” ossia un progetto editoriale del quale Giorgio Rutelli è diventato direttore due anni fa.

Insomma, Rutelli Junior è davvero molto impegnato oltre che attivo nel campo del sociale. Il suo aspetto, intanto, risulta sicuramente affascinante e in tanti hanno notato l’incredibile somiglianza con suo padre Francesco Rutelli.

Giorgio è legato a tutta la sua famiglia e sembra essere davvero il pilastro di questa bella famiglia eterogenea.