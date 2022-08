Terremoto Belen Rodriguez, nel ciclone Emma! | la confessione arriva dopo anni

Proprio Belen Rodriguez decide di fare chiarezza sulla storia che la vede unita a doppio filo con la cantante Emma Marrone, le parole che ha scelto per descriverla sono molto forti.

Un tema molto sentito tra il pubblico appassionato di gossip capire quello che si cela dietro la storia, ormai di vecchia data, ma ancora sempre sulla bocca di tutti, che ha visto un particolare triangolo amoroso tra Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano Di Martino.

Da tempo le persone si chiedono in che rapporti siano rimaste le due donne dopo gli attriti avuti in seguito allo scandalo tra più chiacchierati dell’opinione pubblica, quando la presentatrice e showgirl Belen ha iniziato una relazione con l’ex ballerino del programma Amici, mentre lui era ancora fidanzato con la cantante Emma. Insomma, una situazione particolarmente scomoda, che inizialmente aveva portato discordia e grandi delusioni.

Ma sappiamo davvero come sono andate le cose?

La situazione tra Belen Rodriguez e Emma Marrona

Tutto è cominciato proprio all’interno della scuola per talenti più famosa della televisione, Amici condotta dalla regina della televisione Maria De Filippi a quel tempo la Marrone era una delle studentesse di canto e De Martino faceva parte dei ballerini del programma.

I due si conoscono all’interno del format e iniziano a fare coppia fissa. Amatissimi dal pubblico, la loro sembra davvero una favola d’amore, fino a quando a far parte del programma, come ospite speciale, non arriva Belen Rodriguez.

La famosa showgirl, nota per essere anche una donna bellissima, si invaghisce del giovane ballerino che letteralmente perde la testa per lei, tanto da mollare Emma e iniziare una relazione con la Rodriguez, il resto è storia.

In effetti, i fatti hanno poi dimostrato che il loro amore non è stato soltanto un fulmine a ciel sereno, si sono amati, si sono sposati e hanno avuto un figlio. Anche se nel tempo il rapporto è naufragato, proprio questa estate hanno ritrovato la passione che li univa e sono tornati ufficialmente insieme.

In tutto questo, tra il pubblico e i grandi fan della cantante Emma, è sempre rimasto il dubbio su come siano rimasti i rapporti tra le due donne, oggettivamente, appena accaduto il fatto, la Marrone non era particolarmente entusiasta e tra le due ha iniziato a non scorrere buon sangue.

Con il passare degli anni ci sono stati degli atteggiamenti distensivi l’una verso l’altra, almeno per quanto si è potuto vedere in televisione, addirittura sono arrivare a scambiarsi un abbraccio in diretta, lasciando il pubblico con più dubbi che risposte. Ma dove sta la verità? In che rapporti sono Belen Rodriguez e Emma Marrone?

Belen Rodriguez confessa apertamente cosa pensa di Emma

A dare una risposta alla spinosa domanda che da anni arrovella i tantissimi fan delle due donne è proprio la presentatrice argentina che proprio poco tempo fa, durante la conduzione del Le Iene, ha deciso di rispondere ad alcune domande dirette di Teo Mammucari che non troppo velatamente, facevano riferimento alla cantante Pugliese.

Belen, con estrema fermezza da confessato cosa pensa di Emma, le parole usate sono state queste, “Conosco molto bene questa persona, la stimo molto. Credo che mi stimi anche lei. Siamo famose entrambe, tanto. Sono più ricca io. Più sexy? Io”.

Poi come un treno che ha preso velocità ha proseguito inarrestabile, “Ho dei sensi di colpa verso questa persona. Non ho mai litigato con lei ma abbiamo fatto pace. Se uscirei con lei a cena? Io volentieri. Se dovessi descriverla con una parola: è una persona con le palle”.

Come sempre Belen non si tira indietro nel dire quello che pensa senza usare giri di parole, nel tempo ha dimostrato di essere una persona estremamente schietta, così una volta per tutte ha chiarito la situazione che da anni vede le due sotto i riflettori.