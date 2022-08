Kate al settimo cielo. Cicogna per Middleton e la famiglia si allarga

Si parla di nuovo di cicogna in arrivo nella Famiglia Reale inglese. Kate Middleton è felicissima, e non poteva desiderare qualcosa di meglio. Sta per arrivare un bambino in famiglia, ecco di chi si tratta.

Gioia immensa e tanta commozione per i sudditi e per la Royal Family che hanno ricevuto questa bellissima, inaspettata notizia, rispetto alla quale la più felice è sicuramente lei, Kate Middleton.

Dopo i festeggiamenti per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta II sono state davvero tante le notizie che hanno visto al centro dell’attenzione la Famiglia Reale.

Come più volte hanno riportato le tante news che sono circolate sul web la Regina ha avuto, nell’ultimo anno, una serie di difficoltà di salute che hanno fatto molto preoccupare la stessa Famiglia Reale e i sudditi tanto da sospettare un’incapacità della sovrana di proseguire con il suo impegno di regnante. I suoi problemi di salute hanno a che fare con dolori alle articolazioni che l’hanno molto limitata nel corso dell’anno per una serie di eventi pubblici ai quali ha dovuto rinunciare.

Ma come sappiamo molto bene a far parlare di sé non è soltanto la Regina in prima persona ma anche la sua famiglia nelle figure di Megan e Harry e William e Kate. Proprio Kate Middleton, moglie di William è la protagonista di questa notizia, questa volta bella perché un nuovo bambino è in arrivo. Insomma c’è sempre qualcosa da dire sulla Famiglia Reale e non mancano mai le notizie, in questa occasione però si tratta di qualcosa di felice che arriva dopo un periodo complicato per tutti.

Kate Middleton, già protagonista nelle scorse settimane di un annuncio fatto dal suo piccolo Louis che in un’occasione pubblica avrebbe detto che “mamma è incinta”, si è trovata ulteriormente al centro dell’attenzione per un gioioso evento che riguarda la sua famiglia personale, i Middleton. La cicogna è in effetti in arrivo e lei è molto emozionata.

Kate Middleton e l’arrivo di un bambino

Kate Middleton e il principe William sono sicuramente tra le coppie più solide di Buckingham Palace e insieme hanno avuto tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis. Ora, sembra che i due vogliano fermarsi qui e che le dicerie su una nuova eventuale gravidanza sia solo gossip ma nulla di più, i due inoltre non hanno solo i loro tre bambini di cui occuparsi ma anche dei nipoti.

Tutti conosciamo la sorella di Kate, diventata celebre inevitabilmente insieme alla sorella, Pippa Middleton e oltre a lei c’è anche un fratello, James. Proprio lui sta per diventare padre. Già alla festa della mamma Kate aveva postato messaggio di auguri rivolto, tra le altre, anche alle future mamme.

Questa allusione a qualcosa che accadrà ha fatto pensare che Kate si stesse rivolgendo a qualcuno e naturalmente il gossip si è scatenato. I sudditi inglesi si sono molto insospettiti e qualcuno ha appunto pensato che Alizée, la moglie di James possa essere incinta. Kate Middleton, in tal caso, diventerebbe zia per la sesta volta, anche se al momento la notizia non è stata confermata né smentita.

Ma cosa sappiamo di James Middleton? Oltre al fatto che si tratta del fratello minore di Kate e Pippa Middleton non si conosce molto della sua vita privata e d’altra parte l’uomo non compare praticamente mai in pubblico.

Quello che sappiamo si desume da una sua intervista nella quale raccontava di aver sofferto di depressione, anche se oggi ha ritrovato la pace interiore proprio accanto alla moglie Alizee Thevenet. Sappiamo poi che l’uomo è imprenditore e lavora nel mercato del bakery e dell’organizzazione di eventi. È proprietario, infatti, di Nice Cakes, Nice Wine e Nice Group London.