Quanto guadagna Ezio Greggio solo con Striscia la Notizia? Cifra incredibile

Ezio Greggio, attore e conduttore tra i più esperti della Tv italiana, è il volto storico del Tg satirico Striscia la Notizia. Ma quanto guadagna, solo con questo programma?

Ezio Greggio ha avuto una carriera davvero lunga, lo ricordiamo per aver recitato in alcuni film dei fratelli Vanzina, Castellano e Pipolo e più recentemente anche con Pupi Avati. E poi Greggio è famoso per il pubblico televisivo soprattutto per le sue conduzioni di Striscia la notizia, fin da quando il giornale satirico ha aperto i battenti nel 1988. Proprio lui è stato infatti uno dei primi conduttori.

Ezio Greggio è nato a Cossato, in provincia di Vercelli, il padre era responsabile di un’azienda tessile, mentre la mamma lavorava come operaia nella stessa azienda. I genitori avrebbero voluto per lui una carriera in banca, ma il giovane aspirava già ad una carriera nello spettacolo.

Così ha raccontato più volte quegli anni: “È vero, mentre facevo l’Università a Torino lavoravo in banca, ma contemporaneamente avevo messo su un’agenzia pubblicitaria ed ero direttore di una pubblicazione sui filati. Ma il chiodo fisso era lo spettacolo, dopo un’esperienza maturata a scuola. Così provai col Derby a Milano e finii nei corridoi di Mediaset dove incontrai Antonio Ricci. I miei ruoli erano talmente corti che dovevo riguardarli con la moviola”.

Il suo esordio in Tv è avvenuto localmente a Telebiella nei primi anni Settanta, in seguito l’approdo alle reti nazionali è avvenuto in programmi come La sberla e Tutto compreso ed è qui che iniziò il rapporto artistico e l’amicizia con Gianfranco D’Angelo, è proprio a lui che deve il passaggio alle reti Mediaset con il famoso Drive In dove, un vero cult di quegli anni, raggiunse la popolarità.

Una delle sue affermazioni simpatiche e ironiche con cui si è fatto conoscere è: “È lui o non è lui? Certo che è lui!” tutte le volte che deve presentare il suo co-conduttore a Striscia, Enzo Iacchetti.

Attualmente Ezio Greggio è legato alla modella Romina Pierdomenico, con la quale hanno 39 anni di differenza ma sembra che l’età non sia un problema per loro.

Proprio a proposito di Striscia la Notizia in molti si chiedono quali cifre girano nel programma e in particolare Ezio Greggio che è il conduttore principale del Tg satirico fin dalla prima puntata, quanto guadagna?

Quanto guadagna Ezio Greggio con Striscia?

Tra le molte curiosità che ruotano intorno all’attore e conduttore, una di queste è su quale cifra gli venga assegnata per la conduzione di Striscia la Notizia, le ipotesi sono molte. Ecco cosa sappiamo, la risposta vi sorprenderà.

Ezio Greggio non è l’unico conduttore che suscita curiosità in tal senso, i fan si chiedono spesso questa cosa relativamente agli attori, presentatori e alle celebrità in generale. Per quanto riguarda Greggio, siamo venuti a conoscenza di questa informazione perché in seguito a una disavventura con il fisco sono stati resi noti i guadagni di Greggio.

E, dunque, si parla di 24mila euro per ogni puntata di Striscia la Notizia e tale cifra lo rende tra i conduttori più pagati di Mediaset. A proposito della disavventura con il Fisco, Greggio si è difeso dicendo di aver sempre pagato le tasse.