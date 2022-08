Scandalo a corte: la fine del matrimonio è imminente. I sudditi sono sconvolti

Un nuovo scandalo è alle porte: una serie di tradimenti sta mettendo ai ferri corti uno dei matrimoni più lunghi e chiacchierati di questi decenni. Quanto potrà durare ancora questa situazione?

La famiglia reale inglese torna a far parlare di sé, dopo le recenti notizie riguardanti Meghan Markle e Kate Middleton. Sviluppi scottanti che stanno sconvolgendo i reali e soprattutto i sudditi inglesi, alle prese anche con le nuove informazioni riguardanti le precarie condizioni di salute della regina Elisabetta. La probabile fine di questo matrimonio potrebbe anche aggravare questo stato fisico, portando la regina più longeva e forte di tutto il regno ad abdicare.

Il tradimento è al centro di questa vicenda che, ancora una volta, pone la Royal Family sotto i riflettori e sotto la lente di ingrandimento dei mass media. Verità nascoste e falsità spiattellate in pasto al gossip, critiche, malelingue, allontanamenti e drammi: i Windsor non smettono di scuotere la quotidianità dei loro sudditi, ampliando l’eco della loro vita di corte a tutto il mondo.

Quale sarà la coppia prossima alla rottura, per colpa dei tradimenti?

Si tratta del principe Carlo e della consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. Un matrimonio tra i più criticati, chiacchierati, sulla bocca di tutti e sulle prime pagine dei giornali da quel lontano 2005.

Il loro legame però è nato quando entrambi erano già sposati; Carlo con Lady Diana e Camilla con Andrew Parker. Una storia che forse si ripete, una lezione quasi karmica.

Secondo le indiscrezioni, i due reali inglesi sarebbero pronti a separarsi e a porre fine al loro matrimonio per via di una serie tradimenti. Sono state infatti scoperte una serie di registrazioni di Lady Diana, fatte appena prima di quel tragico 31 agosto 1997, che descriverebbe i colpi bassi, le infedeltà tra Carlo e Camilla.

Una situazione davvero imbarazzante, che lascia a bocca aperta perché è la stessa principessa Diana, tradita da Carlo con la Parker, che descrive le relazioni adultere del marito e della sua amante.

Su queste scottanti ritrovamenti, è stato realizzato un documentario che potrebbe minare la coppia, già in crisi da qualche tempo.

Il documentario che svela tutta la verità

Sarà un prossimo e imminente documentario trasmesso su Netflix a scoperchiare il vaso di Pandora e a rivelare la verità di tutta questa vicenda. Uno scandalo eclatante, anche alla luce della possibile abdicazione della regina Elisabetta, provata fisicamente.

Questo inedito documento Netflix potrebbe essere il colpo di grazia per la dinastia inglese? Non resta che attendere i prossimi sviluppi, per capire e scoprire se questo matrimonio reggerà o sarà destinato alla fine, come molti pensano.