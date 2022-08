Ilary Blasi, le accuse sono pesantissime: “Mantenuta per vent’anni”. La sorella Melory sbotta

Dopo l’addio con Totti, Ilary Blasi è finita inevitabilmente nell’occhio del ciclone. Adesso la sorella Melory replica sul Web in sua difesa. La vicenda ha dell’assurdo. Ecco com’è andata.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una coppia per quasi vent’anni ed insieme hanno avuto tre figli Christian, Chanel e Isabel. I due hanno rappresentato perfettamente quel classico connubio calciatore velina che tanto andava di moda negli anni 2000 e in difesa della loro relazione hanno, spesso, messo a tacere tutte le malelingue che li volevano divisi già da subito. Totti e la Blasi, contro le previsioni iniziali, sono stati una coppia solida per tantissimi anni e hanno costruito una bellissima famiglia insieme.

Nel corso del tempo le due carriere di Ilary e Francesco hanno preso strade diverse: se Totti per ovvie ragioni anagrafiche ha dovuto smettere di giocare dopo una carriera di successi, Ilary, invece, si è imposta come una delle conduttrici più amate e conosciute delle reti Mediaset. Per l’attuale presentatrice del reality “L’isola dei Famosi” i tempi del lavoro come letterina sono passati da un pezzo e la donna è andata avanti diventando un volto imprescindibile della Tv italiana.

Nonostante questo, la donna è ancora costretta ad essere identificata come la “signora Totti” ed in questa brutta separazione dal retrogusto sempre più amaro sembra subire le accuse dei cosiddetti fan di Totti in un divorzio che sa di scontro tra tifoseria da stadio. La Blasi per cercare di proteggere i suoi figli da questo incredibile caos mediatico ha deciso di lasciare l’Italia subito dopo il rilascio dei comunicati stampa all’ANSA e di volare verso la Tanzania.

Da lì la Blasi è stata sempre in giro tra le Marche, le Dolomiti e ovviamente la mega villa a Sabaudia che un tempo divideva con Totti. Quest’ultimo, invece, ha proseguito la sua estate all’insegna del più stretto riserbo social a differenza della Blasi che, seppur senza rilasciare alcuna dichiarazione, si è mostrata felice e serena sul suo Instagram. Totti è stato pizzicato più volte con la sua fiamma, Noemi Bocchi, colei che pare essere stata la causa scatenante della fine matrimonio più seguito d’Italia.

Dopo la separazione la Blasi è andata incontro ad accuse pesanti da parte di alcuni utenti del Web. A sua difesa giunge l’inseparabile sorella più piccola Melory che si scaglia furiosa contro i leoni da tastiera. Ecco cosa è successo.

La carriera di Ilary

Il ruolo che ha fatto entrare di diritto Ilary Blasi nell’Olimpo delle star è stato quello di Letterina nel programma “Passaparola” di Gerry Scotti. Prima, però, di essere una celebrità la Blasi ha provato numerosi provini per seguire il sogno di arrivare in televisione.

In realtà Ilary, già da bambina, ha partecipato a numerosi spot pubblicitari, tra cui quello del marchio Olio Cuore con Mariangela Melato e complice la sua bellezza la famiglia ha optato per iscriverla ad un’agenzia. Grazie a questo, infatti, è la piccola protagonista di pubblicità di brand importanti come Findus, Balocco, Renault e Cicciobello.

Prima di essere una Letterina, Ilary ha preso parte ad alcuni fotoromanzi e ha posato nuda per il fotografo Marco Zamboni. Dopo essere entrata in Tv, la Blasi, ha avuto un percorso decisamente in ascesa. È stata per tanti anni conduttrice de “Le Iene” e del Grande Fratello prima di approdare al timone dell’Isola dei Famosi.

La furia della sorella di Ilary Blasi

Malgrado un curriculum di tutto rispetto la Blasi deve ancora affrontare le critiche della gente che la accusano di essere stata supportata economicamente da suo marito per tutti gli anni insieme. Melory a queste accuse non ci sta e difende sua sorella.

Sul Web gli utenti, dopo la notizia della separazione, si sono schierati o con l’uomo o con la donna ma Ilary ha attirato verso sé numerosi haters. Melory cerca di proteggere sua sorella dalla furia social e scandalistica. Un utente risponde alla donna così: A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna” – la sorella ha replicato immediatamente.

“Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”. E ancora “a statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”

Melory furibonda risponde a tono: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”.

Insomma, il dramma è servito e la guerra social sembra continuare. Nel mentre, però, Ilary e Totti si chiudono in un rigoroso silenzio per tutelare la sicurezza dei figli.