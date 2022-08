Flora Canto, “Puoi morire all’istante…”, dramma per la moglie di Brignano

Flora Canto ha condiviso un orribile momento che l’ha coinvolta mentre era in partenza per le vacanze

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano da neanche un mese, ha condiviso coi suoi fan una brutta avventura in cui si è ritrovata coinvolta, un vero e proprio calvario che l’ha debilitata e gettata nel panico. L’attrice doveva raggiungere la famiglia in Grecia, per le vacanze, ma qualcosa è andato storto.

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 ed è attrice e conduttrice. Oggi è sposata con Enrico Brignano: i due fanno coppia fissa dal 2014 e hanno due figli. La sua vita amorosa è stata piuttosto travagliata: nel 2006 il suo allora fidanzata Filippo Bisciglia la tradì in diretta davanti alle telecamere del Grande Fratello.

L’attrice ha poi partecipato a Uomini e Donne: qui ha conosciuto Francesco Pozzessere, al quale è stata legata per poco tempo, subito prima di conoscere il comico e attore che le ha rubato il cuore. I due si sono sposati a Palo Laziale, poco distante da Roma, e hanno scelto un hotel vicino alla spiaggia da cui gli ospiti hanno goduto di una vista mozzafiato.

Al matrimonio hanno partecipato tanti volti noti dello spettacolo, amici di sempre e nuove conoscenze, oltre ovviamente alla famiglia dei due. Gli ospiti, in tutto, sono stati 150: una festa meravigliosa per celebrare l’amore dei due neosposi.

Flora Canto ha recitato in diversi film, come “La coppia di campioni” e “Di tutti i colori”. Ha poi condotto “Fast and furious” su La7, “Telethon” su Rai 1, “Supercinema” e “Oscar dei porti”. La conduttrice ha anche partecipato a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Flora Canto, il racconto del dramma

L’attrice è molto seguita sui social e i suoi fan seguono ogni suo passo. Per questo, quando la conduttrice ha condiviso un episodio in cui l’ha vista davvero brutta, i suoi follower si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute.

Come ha raccontato lei stessa, Flora doveva partire per la Grecia e raggiungere la sua famiglia per le vacanze estive. L’imbarco si era concluso nel migliore dei modi ma, proprio al momento della partenza, qualcosa è andato storto. Dall’aereo si è innalzata una colonna di fumo bianco: il pilota ha quindi dovuto frenare all’improvviso per controllare l’avaria.

Tutti i passeggeri sono rimasti chiusi per ben quattro ore dentro l’aereo, senza poter scendere, né bere o mangiare. L’avaria è risultata essere un problema ai freni, e i passeggeri hanno dovuto attendere per ore, esasperati e spaventati.

Alla fine il volo è stato cancellato, e l’attrice non è riuscita a partire neanche il giorno dopo, visto che le è venuta la febbre. Nel suo racconto la conduttrice non si è risparmiata in accuse verso la compagnia aerea: “Non c’era nessuno, niente aria condizionata, ti fanno scendere dopo quattro ore, puoi morire all’istante nessuno se ne accorge“.