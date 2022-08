Romina Power beccata in Puglia con il giovane amore della sua vita

Romina Power non si nasconde più e pubblica le foto della vacanza in Puglia con l’uomo della sua vita. “Che bello stare al mare anche con una sola persona, ma che ti capisce!”, scrive sui social. Ma di chi si tratta e come è nato il loro amore? Scopriamolo insieme.

Al Bano e Romina: due nomi che formano una coppia inseparabile. Con le loro canzoni che raccontano la semplicità della vita, hanno fatto sognare e innamorare persone da tutto il mondo. Dopo anni in cui le loro strade si sono separate, finalmente oggi Romina non ha più paura di mostrarsi al pubblico con un uomo che le fa battere il cuore.

Romina Power in vacanza con un uomo: le foto

Romina Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre 1951 e si affaccia sul panorama italiano come attrice. La sua carriera, però, prenderà il volo in qualità di cantante grazie al suo ex marito Albano Carrisi. Insieme formano un duo musicale intramontabile: infatti, nonostante la loro relazione affettiva sia giunta a un termine, Al Bano e Romina non perdono occasione di condividere il palco per la gioia dei loro fan.

Mentre la relazione tra Albano e Loredana Lecciso è stata resa nota al pubblico fin da subito, Romina è sempre stata estremamente riservata e non ha mai rivelato ai suoi fan una nuova relazione. Oggi, però, ha trovato il coraggio di mostrare “l’amore della sua vita”: infatti, è stata avvistata con un giovane uomo sulle splendide spiagge pugliesi.

L’amore di Romina Power: chi è il giovane uomo

L’uomo in questione è un volto noto nel panorama italiano e ha 21 anni di differenza con la cantante statunitense. I due sono stati avvistati in un posto paradisiaco, dove hanno trascorso le vacanze estive, tra divertimento, coccole e relax. La coppia condivide la passione per lo yoga e per le pratiche di rilassamento. Ma di chi si tratta?

La persona in questore è proprio Yari Carrisi, unico figlio maschio di Al Bano e Romina. Madre e figlio hanno un bellissimo rapporto che coltivano ogni giorno, come mostrano le foto della loro recente vacanza insieme.

Romina Power, infatti, ha condiviso con i suoi fan una foto scattata sul lungomare, corredata da una frase romantica che racchiude in poche parole tutto l’amore che nutre per lui. Figlio di quattro, Yari Carrisi è l’unico maschio avuto da Albano Carrisi e Romina Power. Insieme a lui, la coppia ha avuto quattro figli, in ordine: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.