Terrore Ilary Blasi, “è diventata inquietante” le immagini sono davvero preoccupanti

Ilary Blasi sta spaventando i fan che la seguono assiduamente sui social, a causa di alcune foto condivise dalla showgirl.

Ilary Blasi ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram che stanno spaventando molto i suoi fan. I suoi follower hanno espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni della showgirl che, a loro detta, sembrano preoccupanti.

Dall’annuncio della separazione tra Totti e Ilary il polverone non si è mai arrestato, anche se adesso sembra essere in stallo. Il gossip continua a fare incetta di qualsiasi scatto rubato, ma sembra che i due abbiano raggiunto una sorta di equilibrio. Sul finire delle vacanze, con settembre alle porte, le pratiche del divorzio potrebbero finalmente ricominciare, così da porre fine al matrimonio.

I due ex coniugi si sono goduti le vacanze estive dividendosi i figli e salutandosi pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale. Ilary Blasi si è concessa prima una vacanza in Tanzania, con sua sorella e i figli Chanel, Cristian e Isabel, e poi sulle Dolomiti, con le sue due sorelle. Un’estate all’insegna della famiglia per la showgirl, che ha voluto abbandonare il caos di Roma per perdersi nella natura.

Al contrario, Francesco Totti è rimasto nei paraggi della capitale e ha scelto il mare di Ostia per trascorrere le sue vacanze. I figli lo hanno raggiunto dopo la vacanza con la showgirl, ma non sono stati gli unici a fargli compagnia: l’ex calciatore ha infatti passato le ferie anche con Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, che ha rinunciato alla Sardegna per rimanere vicino al nuovo compagno.

Ormai è chiaro che Totti sta facendo sul serio con Noemi, tanto da averla affidata a un bodyguard per proteggerla da giornalisti e fotografi in cerca di scoop. La vita della donna è stata completamente rivoltata da quando la relazione con l’ex calciatore è venuta a galla.

Ilary Blasi, le foto che preoccupano i fan

In tutta questa storia, come la sta vivendo Ilary Blasi? La showgirl non si è ancora esposta riguardo il disastro mediatico in cui lei e Totti sono finiti, ma si è limitata a sfoggiare il suo sorriso sui social come antidoto contro le malelingue. I fan hanno notato però un particolare che li sta facendo preoccupare e chiedere se davvero Ilary stia bene.

Le foto condivise dalla donna mostrano una Ilary molto magra, diversa dalle foto a cui siamo abituati. Effettivamente il cambiamento si nota: la showgirl era già molto magra da prima, ma ora si nota ancora di più.

I suoi follower si sono preoccupati per questo fisico troppo magro e sperano che la showgirl stia bene. Ilary Blasi ha dovuto e sta ancora affrontando un periodo molto pesante e decisivo per la sua vita, e non sarebbe strano, visti anche i suoi continui spostamenti, che il corpo ne abbia risentito. Ci auguriamo che la showgirl stia bene e riprenda al più presto la sua carriera televisiva.