Lady Diana, il dramma di una vita infelice: “Tentativi di suicidio”, confessioni terribili

Il biografo Andrew Morton ha raccontato alcune confessioni drammatiche di Lady Diana.

Lady Diana è stata una dei personaggi più amati della storia e lo è ancora. La sua tragica scomparsa ha scosso milioni di vite e la sua memoria vivrà sempre nell’affetto di chi continua a celebrarla ogni giorno. Di recente il biografo Andrew Morton ha resto note alcune confessioni che la principessa gli aveva rivelato, riguardanti il suo rapporto con la famiglia reale.

La vicenda della principessa è una delle più tristi della storia: intrappolata in un matrimonio che non la rendeva felice, costretta a tacere riguardo i suoi dubbi su Carlo e, infine, scomparsa in un incidente in cui ancora ci sono tante questioni irrisolte. Proprio il 31 agosto è l’anniversario della tragica morte della principessa; sembra che i due figli, William e Harry, celebreranno la ricorrenza separati, a causa dei problemi famigliari.

Diana Spencer, principessa di Galles conosciuta come Lady Diana, rimase legata a Carlo dal 1981 al 1996. I due si separarono in realtà nel 1992, mentre il divorzio vero e proprio avvenne il 26 agosto 1996. La separazione non fu semplice, anche per la pressione a cui i due erano sottoposti.

Con essa uscì allo scoperto anche il tradimento di Carlo, che non aveva mai abbandonato Camilla Shand, sua attuale moglie. Fu proprio Andrew Morton, dopo l’intervista con Diana Spencer, a rendere noto lo scandalo.

Dopo il divorzio con Carlo, Lady Diana cominciò a frequentare l’imprenditore Dodi Al-Fayed, mentre Carlo cominciò a frequentare Camilla allo scoperto. I due si sono fidanzati ufficialmente soltanto nel 2005 e, poco dopo, si sono sposati.

Il 31 agosto 1997 avvenne la tragica scomparsa della principessa: lei e il compagno rimasero vittime di un terribile incidente sotto il tunnel del Pont de l’Alma di Parigi. La macchina, guidata dall’autista Henri Paul, si schiantò contro un pilastro del ponte. Anche lui perse la vita nello schianto.

Lady Diana, prigioniera del matrimonio

Andrew Morton ha riportato nel dettaglio i pensieri della principessa riguardo il matrimonio infelice. La biografia di Lady Diana, pubblicata nel 1991, fece talmente scandalo che molte librerie si rifiutarono di venderlo.

“All’epoca tutti credevano ancora che fosse il matrimonio perfetto: il bel principe e la sua giovane sposa. Ma niente avrebbe potuto essere più lontano dalla realtà. Era esplosivo” dice Morton in un’intervista.

“Diana si sentiva impotente, prigioniera del palazzo. Sentiva di vivere una bugia. E tutti vivevano quella bugia, dalla guardia del corpo al maggiordomo fino al giardiniere. I membri del personale reale soffrivano tutti di problemi allo stomaco dovuto allo stress per le bugie che erano costretti a dire alla principessa”.

Lady Diana sapeva dei tradimenti di Carlo ma non aveva persone vicine con le quale confidarsi. La sua vita era una bugia, e la principessa era costretta a viverla ogni giorno. “Ha parlato con un candore devastante del suo matrimonio infelice, delle sue grida di aiuto e dei suoi tentativi di suicidio, dei suoi sospetti sulla relazione di Charles con Camilla e della sua bulimia”. Il suo sogno era trasferirsi a Parigi e ricominciare una nuova vita.