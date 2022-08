Chi è Goffredo Cerza. Fidanzato di Aurora Ramazzotti e presto padre del loro primo figlio

Goffredo Cerza storico fidanzato di Aurora Ramazzotti presto diventerà padre del loro primo figlio, ma chi è questo aitante giovane?

Abbiamo imparato a conoscere Goffredo Cerza in questi ultimi anni, fidanzato storico della nota presentatrice e Influencer Aurora Ramazzotti, amatissima figlia di due figure predominanti dello spettacolo italiano, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Aurora è sempre stata al centro dell’opinione pubblica, fin da quando era una bambina, proprio per via di quel cognome che è stato sicuramente un gran privilegio, ma anche un bel fardello da portare.

Negli anni l’abbiamo vista crescere, da bambina a adolescente, l’abbiamo vista sbagliare, rialzarsi e prendere in mano la sua vita, sempre durante il suo percorso di vita l’abbiamo vista innamorarsi di un bellissimo ragazzo che corrisponde al nome di Goffredo Cerza.

Ma chi è Goffredo, il giovane romano che ha fatto letteralmente perdere la testa a Aurora Ramazzotti e che tra poco diventerà padre del loro primo figlio?

Chi è Goffredo Cerza?

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti si conoscono nel 2017 grazie a un’amicizia in comune, a fare da cupido nella loro storia d’amore proprio l’amica inseparabile di entrambi Sara Daniela, figlia del compianto Pino. Da quando si sono conosciuti a Londra tra i due è subito scattato qualcosa e sono diventati davvero inseparabili, sono ormai famosi i loro scatti romantici insieme che sembrano uscire da una bellissima favola d’amore.

Il loro rapporto è forte e stabile, soprattutto ben bilanciato, lei è particolarmente esposta ai riflettori, mentre Goffredo ama vivere una vita più riservata, una spalla forte che in diverse occasioni ha sostenuto la compagna.

Negli ultimi anni Goffredo e Aurora hanno deciso di andare a vivere insieme e la bella Influencer spesso racconta degli aneddoti divertenti della loro vita di coppia, amano entrambi il fitness, viaggiare e i gatti, infatti ne hanno preso ben due.

Prima hanno adottato la gatta Saba Miao e dopo è arrivata la persiana Tabby, ma adesso i due hanno deciso di allargare ancora la loro splendida famiglia con l’arrivo di un bambino, notizia fresca e ufficiale infatti, Aurora Ramazzotti è incinta.

Ma cosa sappiamo di Goffredo Cerza e della sua vita

Goffredo Cerza nasce a Roma, classe 1996, i suoi genitori sono persone lontane dal mondo dello spettacolo, lavorano nell’ambito sanitario, la madre, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il padre Fabio Cerza, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Della famiglia fa parte anche la sorella maggiore, Carolina, lei è una biologa molecolare e da qualche anno mamma di una bellissima bambina, orgoglio di zio Goffredo.

Il giovane aitante, 26 anni capelli mori e occhi castani, non passa di certo inosservato per il suo fisico scultoreo, spalle larghe e muscoli scolpiti, ma oltre a essere un bellissimo ragazzo è anche una bella testa, dopo il diploma alla Marymount International School di Roma si trasferisce a Londra e si laurea in Ingegneria Elettrica alla University of London, in seguito ha conseguito un master in International Business presso Hult International Business School.

Una volta terminati gli studi ha iniziato a lavorare all’estero, ma con la pandemia è tornato in Italia e adesso lavora come Marketing Manager e come Business Analyst. Ma nel suo cuore batte, oltre che per Aurora, anche per una grande passione che sta cercando di trasformare in un vero e proprio lavoro, ovvero il fitness fondando “kingcerzfitness”, si tratta di una App, una pagina web e ovviamente un profilo Instagram dove il giovane realizza programmi di allenamento personalizzati.

L’amore con Aurora

Goffredo appare spesso nelle storie e nei post che Aurora pubblica sul suo profilo Instagram seguitissimo, i due sono famosi per le loro fotografie di coppia da far battere il cuore, in occasione del loro quinto anniversario la giovane conduttrice e presto mamma del loro primo figlio, ha pubblicato un disegno molto dolce che li ritrae, accompagnato da un messaggio dove dichiara tutto il suo amore per Goffredo:

“Dove tutto ebbe inizio, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita, così come ogni momento, bello o brutto, di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario”.

Adesso i due piccioncini sono pronti per iniziare un nuovo incredibile capitolo della loro storia d’amore con l’arrivo del loro primo figlio previsto per gennaio 2023, la notizia è arrivata direttamente da Chi che ha lanciato lo scoop in esclusiva. Una notizia meravigliosa che ha riempito i cuori dei fan e non solo.