Ilary Blasi, incontro shock con Signorini: “Fuori dai giri”, lui svela le vere condizioni della showgirl

Alfonso Signorini ha svelato le condizioni di Ilary Blasi dopo il divorzio, spiegando come sta affrontando la vicenda.

Alfonso Signorini e lo scoop su Ilary Blasi: il conduttore e giornalista ha reso noto il contenuto di un incontro “intimo” tra lui e la showgirl. L’uomo, amico da molti anni della Blasi, ha condiviso col web le condizioni di Ilary dopo il difficile divorzio con Francesco Totti.

Divorzio che, come sappiamo, sta procedendo a rilento. Le pratiche dovrebbero riprendere a settembre, ma ci sono condizioni da entrambi i lati che potrebbero rendere molto difficile la chiusura del rapporto. Oltre alla divisione dei beni e alla gestione dei figli, i due devono lottare anche con i continui scoop e le frecciatine che arrivano da una parte e dall’altra.

Le vacanze dovevano essere un’occasione di riposo per i due, ma proprio non riescono a fuggire dalle telecamere e dalle malelingue. Una separazione che doveva essere tranquilla si sta rivelando invece una lotta all’ultimo sangue per spuntarla e scaricare la colpa sull’altro.

Sì perché, anche se l’ex calciatore frequentava Noemi Bocchi già da diversi mesi, sembra che la sua nuova fiamma non sia stata la pietra dello scandalo. I due erano in difficoltà già da molto tempo, secondo quanto rivelato da fonti molto vicine alla coppia, ma sarebbero rimasti insieme per amore dei figli e per preservare la tranquillità mediatica.

Qualcosa, però, è andato storto. Ilary Blasi ha provato a negare le voci di una crisi, ma solo un mese dopo i due hanno dovuto ufficializzare la notizia. Dopo le foto di Totti con Noemi, la coppia non ha potuto fare altro che confermare la fine dell’amore e procedere per vie legali.

Ilary Blasi e la confessione a Signorini

Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, è riuscito a parlare con Ilary Blasi e ha raccontato sul suo giornale di come l’ha trovata. Già da tempo il direttore del giornale pubblica sulle pagine di Chi le foto compromettenti di Totti e Ilary, ma questa volta ha deciso di fare un passo in più e raccontare la vita della showgirl dopo il divorzio.

“L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile” ha detto Signorini. Ilary, infatti, si era concessa una vacanza sulle Dolomiti dopo la fuga in Tanzania.

Le parole del giornalista raccontano di una donna arrabbiata per la situazione e pronta a combattere. “Penso alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca**ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali” ha specificato Signorini. Secondo alcune indiscrezioni, anche Francesco Totti tra poco potrebbe esprimersi sulla vicenda.