Noemi Bocchi è davvero stufa, ecco cosa ha chiesto a Totti. Gli amici del Pupone fanno una scioccante confessione

La donna al centro del gossip italiano da tutta l’estate è senz’altro Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti. Il Pupone ha annunciato la separazione da sua moglie Ilary Blasi questo luglio e da allora i pettegolezzi non smettono di rincorrere il trio più chiacchierato del momento. La Bocchi ora è davvero stanca. Cosa succede?

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è al capolinea. L’ex coppia d’oro di Roma sta trascorrendo la fine di queste vacanze estive separatamente e l’unico punto di contatto tra i due sembra essere i loro figli. Tra il Pupone la conduttrice un nome continua ad aleggiare senza sosta e risponde a quello di Noemi Bocchi. La donna è colei per la quale Francesco Totti ha perso la testa e presumibilmente una delle ragioni di questa separazione.

La relazione tra i due procede come testimoniato dalle foto pubblicate dai vari giornali ma Noemi e Totti continuano a non rilasciare alcuna dichiarazione.

Totti, in primis, vuole mantenere il più stretto riserbo sul suo rapporto e cerca in tutti i modi di proseguire la storia con Noemi lontano da occhi indiscreti. Nonostante questi tentativi da parte della coppia, i pettegolezzi sul rapporto tra Noemi e Francesco Totti si susseguono insistentemente.

Ilary Blasi, intanto, si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia della famiglia e con grande piacere dei suoi followers mostra sempre più squarci sulla sua vita da single, fatta di aperitivi con le amiche e lunghe passeggiate nella natura.

La donna non ha commentato nessuna delle notizie che riguardano il suo ex marito e Noemi ma rispetta la decisione di non rilasciare altre dichiarazioni oltre il comunicato stampa pubblicato dall’ANSA quel lontano 11 luglio.

Mentre la Blasi va avanti, Totti e Noemi devono trovare un modo per vivere la loro relazione in equilibro con la stampa, il divorzio e i rispettivi figli. Noemi ha vissuto tutti questi mesi in silenzio, evitando le luci dei riflettori per il bene di Francesco e della sua famiglia. Ma adesso, a detta di alcuni amici del pupone, la donna pare si sia davvero stufata. Cosa ha chiesto al suo compagno?

Le richieste di Noemi. Totti messo alle strette

La Bocchi non vuole più essere lasciata in disparte. La storia con Francesco Totti non è un semplice flirt come lo descrivono molti giornali, anzi i due pare abbiano una relazione da molti mesi e che dura da prima ancoa di ufficializzare la separazione con la moglie.

Proprio per il rispetto del legame che c’è tra lei ed il suo famoso compagno che Noemi non vuole più nascondersi. La donna è stanca e fa un’ultima richiesta a Totti dopo essere stata al suo fianco nei momenti difficili.

Secondo il settimanale DiPiù che ha raccolto le informazioni da alcuni amici di Totti, la Bocchi ha l’intenzione di rendere ufficiale la storia con l’uomo mentre l’ex calciatore desidererebbe ancora po’ continuare per la via della privacy soprattutto in vista della possibile battaglia legale tra lui e la sua ex moglie.

Ilary e Franceso non solo hanno condiviso una vita insieme ma hanno maturato un patrimonio incredibile che necessita del tempo per essere equamente diviso.

Totti, quindi, per evitare problemi vuole aspettare l’ufficialità del divorzio con Ilary e solo dopo una sentenza emessa dal giudice renderà pubblica questa bella storia d’amore. Noemi, d’altro canto, è stufa di aspettare e fa pressione su Francesco perché la relazione venga resa pubblica soprattutto perché stanca di dover vivere una vita sempre in allerta dai fotografi.

Gli amici di Totti dichiarano: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante. Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”.

La confessione di Noemi Bocchi fa tremare Totti e chissà se pur di non perderla cambierà idea sulle sorti della loro relazione. Intanto, come sempre, da parte del Pupone tutto tace.