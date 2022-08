Il principe Carlo ha un fratello tenuto segreto. Spunta la verità dopo 50 anni. Le foto clamorose

Occhi puntati, ancora una volta, sulla famiglia reale: il principe Carlo ha un fratello segreto, ovvero un figlio illegittimo della Corona, tenuto lontano dai riflettori fino a questo momento.

Ebbene sì, anche i reali hanno dei segreti, e piuttosto grandi: in questo caso si tratta di una vera e propria persona, un figlio illegittimo del principe Filippo, identico a suo fratello Carlo.

Lo scoop clamoroso colpisce come un fulmine a ciel sereno la Royal Family: dopo la morte del duca Filippo, sbuca un figlio illegittimo, il suo nome è Guenther Focke. Ma quando è successo e come hanno fatto a tenerlo segreto alla Regina Elisabetta II per tutto questo tempo?

Chi è il presunto figlio illegittimo del Principe Filippo

Secondo indiscrezioni, il duca Filippo avrebbe avuto Guenther nel periodo in cui era sposato con la Regina Elisabetta e già padre di Carlo. Si tratta a tutti gli effetti di un figlio illegittimo che racconta la sua versione dei fatti in un libro.

Il volume, “Not In Her Majesty’s Service”, racconta la sua storia di vita, tra segreti e maltrattamenti, bullismo e discriminazione nella Germania del dopoguerra. Il motivo? Guenther era considerato figlio illegittimo di una cameriera che aveva tradito il marito con un reale. E, a quanto pare, questo reale sarebbe proprio il duca Filippo. Nel libro, il presunto figlio illegittimo, racconta una vita fatta di domande e ricerche per dare forma alla propria identità. Ecco la sinossi:

“Guenther Focke, un uomo del popolo, diventa casualmente un investigatore privato nella sua ricerca per identificare l’aristocratico inglese che lo ha generato.

Con sentimenti contrastanti sulla sua nobile origine, nel corso degli anni ha seguito il proprio caso e portato alla luce sempre più indizi e voci sul suo presunto padre.

Con sua sorpresa, si scoprì che suo padre non sarebbe stato altro che il principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina d’Inghilterra, Elisabetta II.”

Il fratello segreto di Carlo: la somiglianza è allucinante

La verità dettata dal test del DNA, purtroppo, non si potrà mai ottenere: infatti, Guenther non ha fatto in tempo ad effettuarlo che il principe Filippo è morto. Nonostante questo, lui non ha intenzione di lasciar passare: si tratta di una questione familiare, troppo importante da dimenticare.

A proposito dello scandalo, Guenther ha affermato: “Non voglio ferire la famiglia reale ma ho bisogno di chiudere questo capitolo e non smetterò con questa battaglia finché il principe filippo non ammetterà di essere mio padre. Ho persino le sue stesse orecchie. Penso che nessuno possa dubitare delle mie affermazioni una volta che vedrà queste foto”.

E come dargli torto, quando la somiglianza tra i due – o meglio i tre – è allucinante: stesse orecchie, naso e taglio di occhi. Ma sarà la verità?

Fonti vicine alla famiglia più spiata del mondo raccontano che il Duca di Edimburgo non è sempre stato fedele alla sua amata, Queen Elizabeth II. E, verosimilmente, potrebbe esserci in giro per il mondo un figlio illegittimo. Che si tratti proprio di Guenther Focke?