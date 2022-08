Francesco Totti e Ilary Blasi: al via l’incontro legale per la separazione

Per Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziato il conto alla rovescia. Si sta avvicinando la data del loro definitivo addio, l’incontro che segnerà a livello legale la loro definitiva separazione.

Il tempo delle vacanze sta giungendo al termine con la fine di agosto ed è momento di valutazioni, riprese lavorative e, spesso, nuovi inizi e decisioni inedite. Lo sanno bene anche Francesco Totti e Ilary Blasi, alle prese con una separazione difficile soprattutto per il grande seguito mediatico di queste settimane.

I due vivono questo momento in maniera completamente diversa; Totti continua la sua relazione con Noemi Bocchi in completo segreto e silenzio stampa e social. Ilary, invece, è molto attiva e presente sulle piattaforme digitali, dove rende partecipi i fan di ogni sua attività ed iniziativa: le vacanze, la fuga di Alfio, i problemi di cuore.

Questi atteggiamenti contrari riserveranno delle sorprese al momento del loro incontro “ufficiale”?

Non lo sappiamo con certezza, certo è che uno scontro porterebbe guai e disagi per entrambi. Ci auguriamo piuttosto una risoluzione positiva e serena, anche alla luce dei tanti anni di unione e legame dei due.

Porre fine ad un matrimonio lungo diciassette anni, quel fatidico “si” il 19 giugno 2005, non è semplice e il passo forse più complicato è mantenere una linea comune e condivisa, anche per il bene dei tre figli.

L’incontro che ufficializzerà il loro addio

Francesco Totti e Ilary Blasi opteranno per un accordo breve e condiviso? Lo sapremo meglio al momento del loro primo incontro con i rispettivi legali che potrebbe avvenire già questa settimana.

Ecco le primissime indiscrezioni:” Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo a metà mese. Se Francesco Totti ed Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale”.

La condivisione e l’accordo di entrambi saranno fondamentali. In caso contrario, le pratiche potrebbero essere portate davanti ad un tribunale con il conseguente protrarsi dei tempi e delle problematiche. Una situazione che potrebbe aggravarsi visto il grande e corposo impero economico creato dai due ex coniugi negli anni.

Un patrimonio immobiliare di lusso, ville romane, svariate società, la partecipazione di alcuni familiari con quote azionarie nelle proprietà di entrambi; soldi e beni per un valore davvero imponente e difficile da gestire e da dividere.

Attenderemo i prossimi sviluppi per capire se questa sarà una separazione “soft” oppure si rivelerà l’ennesimo, freddo campo di battaglia, dove a vincere saranno solo il clamore mediatico e l’inseguimento perenne della coppia più cercata dell’estate.