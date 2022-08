Terrore Diana, arriva una scoperta sconvolgente. Colpo al cuore per gli inglesi

Diana, la compianta principessa che ha conquistato il cuore dei sudditi, continua a far parlare di sé anche dopo la sua tragica scomparsa. Vediamo i retroscena di una scoperta che le cambiò la vita per sempre. La storia è agghiacciante.

È impossibile dimenticarsi della bellissima principessa Diana, una donna fragile che ha subito più di tutti la pressione mediatica della sua posizione sociale. La donna è giovanissima quando sposa il principe Carlo, futuro erede al trono e scapolo per eccellenza alla ricerca di una moglie per continuare la dinastia. Diana diventa, così, una Windsor a tutti gli effetti e da Carlo ha due figli, William e Harry.

Il rapporto tra Carlo e Diana, si sa, non è stato per nulla semplice. I due hanno provato a mantenere la famiglia unita per molto tempo prima di quel tanto agognato divorzio giunto nel 1996. Diana, purtroppo, non è mai stata veramente felice della sua unione con Carlo a causa di un’agghiacciante scoperta fatta poco prima del matrimonio.

Diana per la sua incredibile eleganza e dolcezza è ricordata come un esempio positivo della monarchia inglese. Il suo obbiettivo, come da lei stessa rivelato, è sempre stato quello di diventare la Regina del popolo ed il suo operato in aiuto dei più deboli è impresso nella memoria dei sudditi inglesi.

La tragica morte della principessa ha fermato quella che poteva essere definita una sua rinascita privando l’Inghilterra di una figura molto importante e Harry e William di una guida per la loro vita da adulti.

I suoi figli, dopo quell’incidente nella galleria a Parigi, non sono stati più gli stessi. Sono, però, stati in grado di mettere in pratica gli insegnamenti di Diana che se agli occhi del mondo era un’importante principessa per loro rappresentava semplicemente una madre.

Come l’esperta dei reali, Lavinia Orefici, ha spiegato bene Diana è stata una sorta di spartiacque per la monarchia inglese. Il suo è stato un modello così influente che dura ancora oggi nell’immaginario del Regno Unito.

La sua capacità di empatizzare con i più deboli e di mostrarsi poco artefatta ha fatto sì che la gente la apprezzasse sempre di più e la erigesse a Role Model. In più, Diana, soprattutto nelle diverse interviste rilasciate a ridosso del divorzio, ha messo in evidenza il lato più fragile di sé parlando dei suoi problemi alimentari, la bulimia e le sue insicurezze.

Un’instabilità emotiva aumentata da un matrimonio traballante e complicato dovuto, soprattutto, a quell’agghiacciante scoperta fatta da Diana poco prima del matrimonio.

L’Orefici, l’esperta dei reali, fa riferimento ad una frase che il fratello Charles ha detto di lei al suo funerale e che dopo venticinque anni dalla sua morte diventa sempre più vera “La gente la adorava proprio per questo motivo. Come ha detto il fratello Charles nell’elogio funebre: il mondo l’ha amata per la sua vulnerabilità, perché la sentiva vicina”.

Cosa ha reso Diana così vulnerabile? Qual è stata la difficile rivelazione su cui si è imbatutta prima di andare all’altare?

Un retroscena incredibile: ecco cosa è successo

Quando Diana ha sposato Carlo nel 1981 è appena una ragazzina. Le nozze, trasmesse in mondovisione, sembravano essere davvero da favola. Nessuno poteva immaginare la scoperta scioccante della futura Regina prima di sposare Carlo. Diana, infatti, viene a conoscenza dei tradimenti di Carlo ancora prima del matrimonio.

La storia vuole che Diana trovi un pacchetto misterioso sulla scrivania del segretario privato di Carlo, Michael Colborne. Quell’apparente scatolina nasconde un regalo, nello specifico un braccialetto con le iniziali G e F, indirizzato alla storica amante di Carlo, Camilla di Cornovaglia. I due, infatti, erano soliti chiamarsi in intimità con nomi diversi ossia Gradys e Fred.

Una volta scoperto il segreto incredibile di Carlo, Diana è decisa ad annullare le nozze. Ma questo si rivela molto difficile da fare poiché i preparativi del matrimonio erano davvero andati avanti e come le sue stesse sorelle hanno messo in evidenza: “Bel guaio, è pieno di piatti e strofinacci con la tua faccia. È troppo tardi per tirarti indietro”.

Un ulteriore smacco alla principessa Diana è la presenza di Camilla stessa al matrimonio: Diana cade così nel più profondo sconforto e da allora l’ombra della donna aleggerà per sempre tra lei e suo marito.

Carlo solo dopo il divorzio e la morte di sua moglie Diana ha dichiarato in un’intervista. “Sposare Diana è stato un errore enorme. Ci siamo visti 12 volte prima del matrimonio, non ero in grado di capire se lei fosse la donna della mia vita. Io non incolpo nessuno di tutto quello che è successo, sono state scelte sbagliate. Ora con Camilla sono felice”. L’uomo ha sposato nel 2005, in seconde nozze, l’amore della sua vita, Camilla Parker Bowles ed è ora andato avanti.

Questa felicità, sfortunatamente e per una serie di casi fortuiti, non è capitata, purtroppo, a Diana il cui venticinquesimo anniversario di morte ricorre proprio in questi, ultimi, giorni d’estate.