Vite al Limite: pesa oltre 300 kg, la sconcertante trasformazione di Thederick Barnes

Thederick Barnes, personaggio diventato famoso per la sua partecipazione al programma “Vite al Limite”, mostra il suo cambiamento fisico. Ecco la trasformazione che ha sconvolto tutti.

“Vite al limite” è uno dei programmi di punta di Real Time e racconta le trasformazioni fisiche di persone che soffrono di obesità. I soggetti vengono ripresi per un certo periodo mentre raccontano le loro difficili storie e affrontano il delicato percorso di perdita di peso.

I protagonisti di “Vite al Limite” si affidano all’ormai celebre dottore Dottor Nowzaradan che con la sua pungente ironia sprona i suoi pazienti a rivoluzionare la loro vita a partire dalla necessità di cambiare la dieta.

Durante la nona stagione del programma gli appassionati di “Vite al limite” si ricorderanno di certo di Thederick Barnes, l’uomo originario della Florida arrivato a pesare addirittura 335 kg. Nella clinica di Houston del dottor Nowzaradan, Thederick ha dovuto far fronte ad innumerevoli difficoltà dovute ad una salute in progressivo peggioramento.

Thederick Barnes ha 32 anni ed è stato costretto a rimanere in casa per oltre dieci anni a causa del suo peso elevato prima di seguire il percorso di dimagrimento messo in atto dal famoso dottore di “Vite al Limite”. Adesso la sua vita è cambiata e ha subito una trasformazione che davvero lascia tutti a bocca aperta.

Il racconto della storia di Barnes

L’uomo ha sviluppato in giovane età una forte dipendenza da cibo che lo ha vincolato a rimanere la maggior parte del suo tempo a letto. Barnes non riusciva ad uscire di casa e svolgere le classiche attività quotidiane. Il suo peso era arrivato ad un punto di non ritorno e purtroppo rischiava davvero di perdere la vita.

Thederick, deciso a cambiare le sorti del futuro, si è rivolto al dottor Nowzaradan con il quale ha iniziato un difficile viaggio verso la guarigione. Intanto, ha dovuto perdere ben 57 kg per cercare di rientrare nei parametri per rientrare nell’invasivo intervento di bypass gastrico.

L’uomo è riuscito, con fatica, a raggiunge l’intento ma, purtroppo, complice una salute altalenante i medici hanno ritenuto impossibile operarlo nell’immediato per non mettere a rischio la sua vita. Tuttavia, a distanza di tempo dalla fine del programma Thederick ha modificato radicalmente il suo stile di vita e ora sembra essere un uomo nuovo.

La trasformazione di Thederick

Barnes condivide con i suoi followers i cambiamenti del suo corpo e gli step lenti ma evidenti della sua guarigione. Il risultato è degno di nota e Thederick è deciso finalmente a salvaguardare il suo corpo e la sua salute. Per far ciò deve mangiare sano ed evitare una routine sedentaria.

Dopo tanti anni, Thederick è riuscito a rivoluzionare la sua vita e contento e affaticato mostra i traguardi raggiunti con coloro che si sono affezionati alla sua difficile storia.

Ci si augura ovviamente che questo possa essere solo l’inizio di un percorso che lo porterà ad essere sempre più consapevole di sé e dalla sua salute.