Vanessa Incontrada: suo marito è famosissimo, non immaginerete mai chi è | Foto

Vanessa Incontrada è nota al grande pubblico per il suo spiccato umorismo, bellezza e capacità di conduzione. Queste sono solo alcune delle tante caratteristiche che la rendono un personaggio dello spettacolo completo e ammirabile. In pochi sanno che è sposata con un uomo altrettanto bello e noto nel panorama italiano. Ma di chi si tratta?

Da Zelig, passando per Striscia la notizia fino ad arrivare a film come Caruso con la voce dell’amore, la carriera di Vanessa Incontrada è costellata di successi. Nata nel 1978 a Barcellona da padre italiana e madre spagnola, la conduttrice inizia a lavorare come modella solo all’età di 17 anni. Poco dopo prenderà il volo nel mondo dello spettacolo italiano e spagnolo.

Vanessa Incontrada, chi è il misterioso fidanzato

Da sempre, Vanessa Incontrata si è mostrata attenta alla sua privacy: come ha raccontato in diverse interviste, ama prendersi del tempo per se stessa, tornare nella sua terra d’origine e vivere di semplicità con la sua famiglia, lontana dai riflettori. Per questo motivo, si sa poco della sua vita privata e non molti sono a conoscenza del suo amore.

Infatti, Vanessa Incontrada è sposata con un uomo bellissimo e altrettanto noto nel panorama italiano. I due, vivono il loro amore lontano dai social e da occhi indiscreti. Ma chi è l’uomo misterioso?

Stiamo parlando di Rossano Laurini, noto imprenditore e direttore artistico di alcune discoteche di Follonica. Un uomo che, grazie al suo lavoro, conosce diverse celebrità dello spettacolo, tra cui Vanessa, diventata la sua fidanzata. I due sono innamoratissimi, ma c’è un dettaglio che ha fatto parlare il web.

Al momento del loro primo incontro, infatti, erano entrambi fidanzati. Alcuni hanno insinuato un tradimento, ma Vanessa ha fatto presto a difendere il loro amore: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una rottura. L’amore non si ruba”.

Al tempo del loro primo incontro, lui era fidanzato con Chiara Palmieri, la sorella dell’ex fidanzato dell’attrice. Le due, infatti, erano molto amiche. Dopo la rottura delle rispettive coppie, Rossano e Vanessa si sono innamorati e hanno costruito una solida storia d’amore, di cui vanno molto fieri, ma che cercano di tutelare da polemiche e occhi indiscreti.

I due hanno avuto un bambino nel 2008, Isal. Le conseguenze date dalla gravidanza hanno portato Vanessa Incontrada al centro dei riflettori per il cambiamento del suo corpo. La showgirl si è saputa difendere confessando, però, che queste critiche le e gli insulti della rete le “hanno rovinato un momento speciale“.