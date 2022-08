Triangolo diabolico, Emma tradita ancora! Belen non c’entra, ma De Martino…

Il triangolo amoroso più chiacchierato del gossip italiano ha visto scoppiare il duo Stefano De Martino – Emma Marrone che dopo anni insieme si sono detti addio a causa di un’altra donna, Belen. Non tutti, però, sanno una notizia sconvolgente che riguarda un’altra fiamma del ballerino campano e che lasciò la Marrone sconvolta.

Quando al termine di Amici Emma Marrone e Stefano De Martino hanno deciso di proseguire la loro relazione anche al di fuori dei riflettori del talent show, tutti i fan hanno fatto il tifo per loro. Per anni la coppia ha fatto sognare tantissimi spettatori che hanno sperato per loro in un bel lieto fine.

Nel 2012 quando De Martino era diventato un professionista del programma e la Marrone una giudice, la sexy Belen Rodriguez ha fatto perdere la testa al ballerino che prontamente ha abbandonato la cantante per iniziare una relazione con la showgirl. Inutile ricordare lo scandalo che è venuto fuori da un triangolo amoroso discusso nei dettagli su tutti i giornali scandalistici.

Belen e Stefano hanno poi avuto il loro unico figlio insieme, Santiago e si sono sposati nel 2013 chiudendo la bocca dei maligni che non credevano in una storia duratura. La coppia, però, si è separata nel 2015 riconciliandosi due volte una nel 2019 e un’altra quest’inverno dopo che Belen ha avuto un’altra figlia dal suo ex Antonio Spinalbese. Insomma, una vera e propria fiction degna di nota.

Nel frattempo, la Marrone si è concentrata sul lavoro e ha accantonato le svariate delusioni in amore. Con Stefano aveva progettato un futuro ben diverso e con l’uomo avrebbe voluto crearsi una famiglia. Prima di Belen, non tutti si ricordano che il ballerino ha tradito Emma con qualcun’altra, anche lei volto conosciuto. Vediamo di chi si tratta.

Il flirt di Stefano De Martino

C’è stato un momento in cui Emma Marrone è stata coinvolta in un triangolo ben prima di quello con Belen Rodriguez. Infatti, Stefano De Martino ha subito il fascino di un’altra donna che lo ha portato a lasciare Emma. Stiamo parlando del flirt tra il ballerino campano all’epoca professionista ad Amici e Giulia Pauselli un’alunna della scuola attratta dal fascino di De Martino nonostante questo fosse fidanzato.

Gli spettatori del programma, così come i professori e gli alunni, si sono resi conto subito dell’intesa tra De Martino e Giulia Pauselli durante uno dei loro balli in cui si sono scambiati un sentito ed intimo bacio sulla bocca. Ancora prima del famosissimo scandalo dell’amore tra Belen e Stefano, la Marrone, quindi, è stata l’inconsapevole protagonista di un’altra soap opera amorosa.

Tuttavia, dopo poco tempo tra Giulia e Stefano l’intesa è terminata. Infatti, Stefano è tornato dalla sua compagna Emma che di tutta risposta lo ha accolto nuovamente e perdonato. La relazione tra Giulia e il ballerino campano è durata davvero poco ma è bastata per mettere Emma Marrone di nuovo al centro del gossip.

Tra lei e Stefano la storia è ricominciata apparentemente a gonfie vele ma a posteriori possiamo dire avesse delle crepe da colmare. Queste problematiche sono poi venute a galla con l’arrivo di Belen che ha sancito la fine definitiva della storia d’amore tra i due ex alunni di amici.

Nel frattempo, Giulia Pauselli è diventata anche lei una delle più amate ballerine professioniste della scuola di Maria De Filippi. Adesso la ragazza ha una relazione intensa e duratura con un altro ballerino ossia Marcello Sacchetta con il quale ha anche annunciato di aspettare un bambino.

Sia Giulia che Emma e Stefano, si può bene affermare, sono andati avanti con le rispettive vite ma a distanza di anni il gossip non smette di parlare di loro.