Scoop sconcertante a Buckingham Palace su Carlo e Camilla: “È la loro figlia…”

Carlo e Camilla sono di nuovo al centro del gossip più sfrenato per una notizia che sta circolando da un po’ e che riguarda qualcosa che hanno tenuto nascosto a tutti. Una cosa incredibile di cui nessuno sapeva niente.

I sovrani d’Inghilterra hanno tenuto nascosta la cosa per molto tempo e oggi salta fuori la figlia segreta di cui nessuno era a conoscenza. Ecco cosa è successo.

Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles sono convolati a nozze nel 2005 anche se i loro rapporti sono iniziati molti anni fa, fin da ragazzi, quando Carlo non conosceva ancora Diana Spencer. Come sappiamo negli anni del triste matrimonio tra Carlo e Diana, Camilla è stata un fantasma silente che non si è mai davvero allontanata dal suo Carlo.

La duchessa di Cornovaglia fu di fatto il terzo incomodo e la compianta Lady D. disse che il matrimonio era troppo affollato, quando scoprì del tradimento di Carlo con Camilla Parker Bowles.