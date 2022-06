Gianni Sperti, una chat compromettente lo ha messo nei pasticci

Gianni Sperti si è ritrovati in una situazione davvero insolita, una chat compromettente lo ha messo nei guai con qualcuno.

Uno degli opinionisti più chiacchierati della televisione italiana è Gianni Sperti, ex ballerino di programmi che hanno fatto la storia dell’intrattenimento nel nostro Paese come Domenica In e Amici di Maria De Filippi, nel tempo Gianni ha deciso di costruirsi un tipo diverso di carriera, allontanandosi dal ballo per dedicare più tempo alle persone e al pubblico che lo segue e lo stima da tempo.

Adesso infatti siamo abituati a vederlo interagire con i vari tronisti e corteggiatori o dame e cavalieri sempre nei programmi della regina della televisione italiana Maria De Filippi, diventando figura fissa di Uomini e Donne.

Proprio attraverso Uomini e Donne Gianni ha trovato il suo spazio nel piccolo schermo, il suo ruolo spesso si rivela fondamentale per chiarire alcune situazioni o placare la sua amica e collega, l’altra opinionista per antonomasia e dal carattere peperino Tina Cipollari, una dona che nel tempo è riuscita a trovare un grande consenso tra il pubblico proprio per il suo essere genuina.

Gianni Sperti sembra di indole più pacata, ma in diverse occasioni lo abbiamo visto scontrarsi proprio con Tina all’interno del dating show per le dinamiche che si vanno a creare tra i vari protagonisti delle storie d’amore portate in scena ogni giorno, i due opinionisti si prendono molto spesso a cuore le situazioni dei partecipanti al programma creando dei veri e propri scontri come se fossero in famiglia.

Ma alla fine Uomini e Donne ormai è una grande famiglia e come direbbe Tolstoj, “Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”, quindi quando litigano i colpi sono pesanti e ben mirati, gli scontri sono accesi e arrivano dritto dove devono colpire e dove, a volte, fa più male.

D’altro canto alcune delle dinamiche più interessanti di Uomini e Donne nascono proprio quando i due opinionisti decidono di prendere posizioni opposte e in alcuni casi diventa inevitabile schierarsi. Alla fine però sia Gianni che Tina, nonostante i litigi sono una coppia davvero affiatata e la loro amicizia va ben oltre, in diverse occasioni hanno confermato di volersi molto bene

Quello che invece forse non tutti si aspettano è che proprio Gianni Sperti possa colpire alle spalle…

Gianni Sperti e le chat compromettenti, la confessione sui social

Un conto è scontrarsi vis a vis sul set di Uomini e Donne, dove tutto avviene alla luce del sole, o meglio delle luci dello studio, un altro è quando le cose accadono in sordina e non tutti sono testimoni di quello che sta accadendo.

Proprio questo è il caso in cui si è trovato invischiato proprio Gianni Sperti che attraverso alcune storie di Instagram fa una rivelazione, l’uomo è solito utilizzare molti i suoi social per comunicare con i suoi follower, ma proprio durante una delle sue storie ha fatto una rivelazione davvero inaspettata.

Lo stesso ha ricondiviso un meme che lo ritrae e la frase riporta, “Io e le mie amiche quando leggiamo chat compromettenti”. Se lo stesso protagonista del meme ha ricondiviso la foto allora forse potrebbe essere un’ammissione indiretta?

Gianni stava leggendo alcune chat compromettenti di chi? Visto lo sguardo non particolarmente sereno proprio di Tina sembra ovvio che lei non ne sapesse niente, chissà se ci rivelerà di quale chat compromettente si parla e soprattutto come è arrivata a lui…